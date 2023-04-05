Yaz sezonu yüzde 40 zamlı geldi

Alışverişler deprem öncesi döneme döndü, yabancıya satışlar düştü. İşçilik başta olmak üzere üretici maliyetlerindeki artışlar, mağazalardaki etiketlere yansıyor. Depremin üretim ve satışlara etki ettiği ayakkabıda ise alışverişler normale dönüyor.

Sayime BAŞÇI

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Başta Hatay ve Gaziantep olmak üzere ayakkabı sektörünün önemli üretim alanları arasında yer alan kentlerde yaşanan deprem, üretim süreçlerini bir süre sekteye uğratırken, fiyatlarda hız yavaşlasa da artış devam ediyor. Önceki sezonlarda yüzde 100'ü aşan üretici enflasyonu ve artan maliyetler nedeni ile yine yüzde 100'lük zamları gören vitrinlere bu yaz sezonu ürünleri yüzde 40'lık fiyat artışlarıyla geldi.

Enflasyonda hızın yavaşlasa da başta işçilik olmak üzere maliyetlerin artmaya devam ettiğini kaydeden Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, “Bu maliyetleri, görece fiyatlara daha az yansıtmaya çalışıyoruz. Yeni sezon ürünlerde kıştan yaza yüzde 40'lık bir fiyat farkı var. Fiyat artışı üretici fiyatları ile paralel gidiyor” diye konuştu.

MAKİNE VE ÇEK DESTEĞİ

Depremden etkilenen Gaziantep, Adana gibi kentlerdeki tedarikçilerinde büyük sorun olmadığını ancak Hatay'da yıkılan üretim tesislerinin bulunduğunu kaydeden Zaim, afet bölgesinde 20 tedarikçilerinin olduğunu ve ürünlerin 3'te 1'inin buradan geldiğini aktardı. “Hatay üretime geri dönemeyecek. Muhtemelen farklı bölgelere taşınacaklar. Onlar için makine desteği veriyoruz. Tesisi yıkılan tedarikçileri de başka yere taşınarak üretime devam etmesi için yatırımlarla destekleyeceğiz. Deprem zamanında işi gücü bıraktık. Bölgede tedarikçilerin vadeli çeklerini alıp erken ödeme sunduk” diye konuşan Zaim, depremin ilk haftasında ülke genelinde satışların yüzde 35-40'a kadar düştüğünü kaydetti. İnsanların yeniden alışverişe döndüğünü dile getiren Zaim, deprem öncesi satışların yakalandığını belirtti.

Turiste satışlar eridi

Depremin ardından İstanbul başta olmak üzere turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki satışların etkilendiğini aktaran Murat Zaim, yüzde 8-10 olan turiste satışların yüzde 4'e indiğini söyledi. Burada dengeyi tutturmayı hedeflediklerini, yılın son çeyreğinde ise ekonomik gidişata bağlı olarak adetsel büyüme beklemediklerini aktaran Zaim, “İlk çeyrekte yüzde 100'ün üzerinde büyüdük. Adetsel olarak da yüzde 10 büyüdük. 2022'de 2 milyara yakın ciro yapmıştık. Bu yıl 3.8 milyar TL ciro hedefliyoruz” dedi.