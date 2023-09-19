Yellen: ABD ekonomisinin gerileme dönemine girdiğine dair işaret yok

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Ekonominin gerileme riskiyle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyorum" dedi

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD ekonomisinin gerileme dönemine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.

Yellen ayrıca, Kongre’nin hükümeti çalışır durumda tutmaya yönelik mevzuatı geçirememesinin ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski yaratabileceği konusunda uyardı.

Dün CNBC’ye konuşan Yellen, “Ekonominin gerileme riskiyle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyorum” dedi ve ABD işgücü piyasasının da güçlü kaldığını ve enflasyonun düşüşe geçtiğini kaydetti. ,

Yellen, Kongre’nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirememesinin ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

YELLEN’DEN GREV YORUMU

Yellen ayrıca Birleşik Otomobil İşçileri’nin Detroit’teki üç ABD’li otomobil üreticisine karşı başlattığı ve ABD’nin son yıllardaki en iddialı işçi eylemlerinden biri olan grevle ilgili de konuştu.

Yellen grevin ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için erken olduğunu belirterek, bunun ne kadar süreceğine ve kimlerin etkileneceğine bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden’ın işçilerin de kazançlı çıkmasını sağlama konusundaki görüşünü aktaran Yellen, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak eskisi kadar sıcak olmadığını, bunun da enflasyonu yüzde 2’ye düşürme hedefi göz önüne alındığında önemli olduğunu söyledi.