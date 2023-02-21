Yeni Evim’de hayaller başka bahara kaldı

İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için yapılan Yeni Evim kampanyasında müteahhitler zam üstüne zam yaparken, vatandaşlara peşinatları iade ediliyor. Bankalar konut kredisi işlemlerinde sorun yaratıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hükümetin barınma sorununa çözüm olarak sunduğu Yeni Evim kampanyası henüz ilk ayında iflas etmek üzere. 16 Ocak'ta başvuruların alınmaya başlandığı konut kampanyasında vatandaşlar büyük zorluklarla karşılaşıyor. Başvuru yapanlar krediye ulaşamazken, kamu bankaları ekspertiz tespiti dahi yaptırmıyor.

KONUTLARA ZAM

SÖZCÜ'nün konuştuğu mağdur vatandaşlar, müteahhitlerin peşinatları iade etmeye başladığını ve konutlara yüzde 50'yi bulan oranlarda zam yaptıklarını belirtti. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden önce de Yeni Evim işlemlerinin yürümediğini anlatan vatandaşlar, deprem sonrası konut fiyatlarının da artmasıyla kampanyanın içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirttiler. Müteahhitlerin kampanyaya uygun konutlara sürekli zam yaptıklarını vurgulayan mağdur yurttaşlar, “Fiyatlar güncellendi denilip, kaparosu verilen 2 milyon liralık evin fiyatının 3 milyon liraya çıktığını söylüyorlar. Bankalardan da en ufak bir cevap yok. Sorduğumuzda ‘dosya topluyoruz' diyorlar.

Arabasını, başka varlığını konut peşinatı için satanlar var. Pek çok kişi mağdur olmuş durumda” diyerek, yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini talep ediyorlar. Kamu bankalarının kredi verme noktasında işi oldukça yavaşlattığını kaydeden vatandaşlar, müteahhitle anlaşılsa bile bankanın kredi kullanımı için süreci başlatmadığını, eksper görevlendirmediğini belirtiyorlar.

Başvurular sınırlı kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmalarıyla hayata geçen “Yeni Evim” kampanyası ile ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar hedefleniyor. Yüzde 10 peşinat, yüzde 0.69'dan başlayan faiz, 15 yıla varan vade imkânı ve 3 yıl ödeme kolaylığı sunulan kampanyada 100 bin konut satışı yapılması planlanıyordu ancak kampanyanın ilk 10 gününde sadece 8 bin 27 kişi başvuru yaptı. Konut fiyatlarındaki artış ve vatandaşların gelirlerinin artmaması başvuruların sınırlı kalmasına neden oldu.