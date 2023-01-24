Yeni kur patlamasını sanayiciler kaldıramaz

Yurt dışında rekabette sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade eden ihracatçılar, geçmişte olduğu gibi baskılanan kurun patlaması durumunda vereceği hasarın büyük olacağını belirtiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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İhracatçılar, enflasyondan aşağıda kalan kur nedeniyle artan Türk Lirası maliyetlerini fiyatlara yansıtırken sıkıntı yaşıyor. Konu hakkında şikayetler artınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Sektörler bazında Kavcıoğlu'na taleplerini ilettiklerini söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, TCMB'nin bir çalışma yürüttüğünü ve yakında bununla ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini kaydetti. İhracatta artışın devam etmesi için rekabetçi bir kura ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Tecdelioğlu, geçmişte olduğu gibi dövizin çok fazla baskılandıktan sonra patlama yapacağına dikkat çekerek, “Yeni kur patlaması yaşamak istemiyoruz. Bunu bir daha sanayiciler

olarak kaldıramayız” dedi.

BORÇLAR SIKIŞTI

2022'de bir önceki yıla göre yüzde 16.4 artışla 14.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Tecdelioğlu, bu yıl 16 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceklerini kaydetti. Bunu 20 milyar dolara çıkarabilecek kapasiteleri olduğunu anlatan Tecdelioğlu, sektörlere özel rekabetçi bir enerji tarifesi de istediklerini belirtti. Finansmana erişimde halen sıkıntı yaşandığını vurgulayan Teccelioğlu, “Uzun vadeli düşük faizli kredilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada özel sektörün borçlarının 1 yıllık sürece sıkıştığını da belirtmeliyiz” diye konuştu.

KOBİ tanımı 1 milyar TL'ye çıksın

250 milyon lirayı aşmayan işletmelerin küçük ve orta boy işletme (KOBİ) olarak tanımlandığını hatırlatan Çetin Tecdelioğlu, cirolarda enflasyondan dolayı çok ciddi yükselişler olduğunu, KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için bu sınırın 1 milyar TL'ye çıkarılması gerektiğini kaydetti. Tecdelioğlu ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile şirketlerin yetişmiş insan kaynağını yitireceğini aktardı.