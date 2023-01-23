‘Yılbaşından beri pazara insan gelmiyor’

Edirne’de pazarcı esnafı, vatandaşların pazara gelmeyip pahalı olmasına rağmen marketlerden alışveriş yapmasından, vatandaşlar da fiyatların pahalılığından yakındı. Pazarcı Faruk Ule, "Yılbaşından beri pazara insan gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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Edirne'de Pazartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar, fiyatlardan şikayet etti. Pazarcı esnafı Faruk Ule, şunları söyledi:

“Fiyatlarımız uygundur. Geçen seneye göre fiyatlar nasıl bilemeyiz ama iyice bedava fiyatlar. Malımız istediği değeri görmüyor. Uçurum rakamlar var manavla market arasında. Bizde 10 liraya verdiğimiz lahanalar, duyuyoruz kendimiz görmedik, 40 liraya lahana alıyormuşlar marketlerden, kilo bazında, adet bazında değil. Yılbaşından itibaren pazara insan gelmiyor. Gelenler sadece ufak bir lahana, çok küçük bir pırasa, çok küçük bir kereviz alıyor günlük yemek için.”

“İNSANLAR MARKETE ALIŞMIŞ”

Esnaf Levent Nektirta ise vatandaşların marketlere alıştığını ifade ederek, “Şu marul markette 17 lira bende 10 lira. Ne oluyor yine gelmiyor, almıyor. Yerli mal, Karaağaç malı. Alışmış insanlar market market…” dedi.

Vatandaş Enver Sarı da pazarda fiyatların daha uygun olduğunu dile getirerek, “Pazar daha ucuz, marketler pahalı. Edirne'de market dolu ama hepsinde pahalı. Burada çeşit çok ona göre alıyorsun” dedi.

“GEÇİNEMİYORUM”

Vatandaş Hikmet Yılmaz, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade ederek, “Pahalılık, bir kalıp peynir kaç para olmuş, 150 lira olmuş. Yem pahalı millet hayvanlarını kestiriyor. Ben hayvanlarıma 2 çuval yem aldım, 2 günde 15 lira zam gelmiş. Ne yapalım bu hayvanları kesime vereceğiz. Fiyatların hepsi pahalı, birbiriyle tutmuyor. Geçinemiyorum. Eşimin bir emekli maaşı var. Bir emekli parasına nasıl geçineceksin. Açız yani açız” diye konuştu. (ANKA)