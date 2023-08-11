Yılmaz: İlk konutta finansal destek verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" dedi.
Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında, İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek” dedi.
‘YATIRIMA DÖNÜK KREDİ VERİLECEK, AÇIKLAYACAĞIZ’
Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
* Finans kesiminin yeni ekonomi politikaları konusunda memnuniyeti var
* Ülke risk priminde düşüş uluslararası kaynaklara erişimi kolaylaştırıyor
* Finans sektörü hazırlıklarını sürdürmekte olduğumuz orta vadeli programa güçlü destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler
* Yatırıma dönük kredilerin seçici bir şekilde devam etmesi konusunda çalışma başlattık önümüzdeki dönemde açıklayacağız
* OVP Eylül ayının ilk yarısında paylaşılacak, öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş olacak
* OVP ile birlikte uluslararası alanda daha yoğun bir çaba içine girilecek
ENFLASYONLA MÜCADELEDE RESESYON RİSKİ
* Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemek için üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var. Bu ikisini aynı anda yapmak zorundayız.
* Konut arzına ilişkin değerlendirmeler yapıldı, ilk konut edinimini teşvik edecek mekanizmalar üzerinde duruldu
* Yeni finansal enstrümanlar konusu gündeme geldi
* Kısa vadeli mevduat yapısı ile uzun vadeli projelerin finanse edilmesine ilişkin zorluklar ifade edildi