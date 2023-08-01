Yılmaz: Sendikaların öncelikleri Orta Vadeli Program’a yansıyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerek memur gerek işçi sendikalarının öncelikleri Orta Vadeli Programa yansıyacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ankara’da bugün işçi sendikalarının temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve işçi sendikalarının önceliklerinin Orta Vadeli Programa yansıyacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde işveren kesimiyle toplantılar yapan Yılmaz, bugün de Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Gerek memur gerek işçi sendikalarının öncelikleri de Orta Vadeli Program’a yansıyacak” dedi.

OVP KAPSAMINDA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Yılmaz şunları söyledi:

“Paydaşlarımızla bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de finans kesimi ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek paydaşlarımızın OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve taleplerini dinleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü toplantımızda görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan işçi sendikalarımızın kıymetli başkan ve temsilcilerine teşekkür ediyorum.”

VERİMLİLİK VE SOSYAL REFAH VURGUSU

Yılmaz, “Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik açıdan hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor” dedi.

“Ekonomimizi büyütmek, sosyal adaleti güçlendirmek ve refahı artırmak önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerimiz olacak” diyen Yılmaz şöyle konuştu:

“Ülkemiz, kalkınarak rekabet gücünü ve verimliliğini topyekûn artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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