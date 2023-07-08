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Yılmaz ve Şimşek para arıyor: Katar’a gidiyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor. İkili, kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Yayınlanma: 13:23 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Yılmaz ve Şimşek para arıyor: Katar’a gidiyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar’a gidecek.

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar’a çalışma ziyareti yapacak.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı’nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. (AA)

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