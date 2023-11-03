Yoksulun enflasyonu yüzde 113

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunda gıda enflasyonunun yüzde 113 olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,43, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 55 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 oldu. Sadece dört aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 29,4 oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada “TÜİK, Ekim 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 71,99 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran” dedi.

Açıklamada ayrıca TÜİK’in Haziran 2022’de madde sepeti fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi üzerine DİSK’in TÜİK’e karşı açtığı davaya rağmen madde sepeti verilerinin hâlâ yayımlanmadığına da değinildi.

YOKSULUN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 113

‘Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir’ denilen açıklamada DİSK-AR’ın araştırmasına ait verilere yer verildi.

DİSK-AR verilerine göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 82,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113 olarak gerçekleşti.

Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,8 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 52,4 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52,4 oranında kaldı.

Açıklamada “Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

ENFLASYONLAR ARASINDAKİ FARK AÇILDI

2005 ve 2023 verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın açılmaya başladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

* 2005 yılında 120 olan TÜFE endeksi, Ekim 2023'te 1.749'a yükseldi. 2005'te 113 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023'te 2 bin 484'e yükseldi. Böylece TÜFE 2003'ten bu yana 17,5 ve 2005'ten bu yanda 14,6 kat; gıda fiyatları ise 2003'ten bu yana 25 kat ve 2005'ten bu yana 22 kat arttı.

* 2005'te yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon oranı 2023'te yüzde 61,4 oldu. 2005'te yüzde 3,8 olan yıllık gıda enflasyonu ise 2023'te yüzde 72'ye yükseldi.

* Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Ekim 2005'te TÜFE'den 7 puan eksik olan gıda fiyatları endeksi Ekim 2023'te TÜFE'nin 935 puan üstüne çıktı.

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