Yüksek faizler lüks gayrimenkul satışlarını vurdu

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'ın raporuna göre yüksek kredi faizleri emlak piyasasının en üst dilimini bile etkiledi ve lüks konut satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düştü.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından yayımlanan rapora göre yüksek faiz oranları lüks emlak piyasasında durulmaya sebep oldu.

Rapora göre, 10 milyon doların üzerindeki konut satışları ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 13 düştü.

2021’deki 40,7 milyar dolarlık toplam satışa karşın haziran ayına kadar olan 12 aydaki toplam satışlar 30 milyar doların biraz altına geriledi. Ancak bu rakam, salgın öncesi dönemdeki 18,6 milyar dolarlık satışların hâlâ çok üzerinde bulunuyor.

Covid-19 döneminde ultra zenginlerin daha büyük mülkler ve tatil yeri benzeri olanaklara sahip ikinci evler arayışına geçmesiyle artan emlak satışları, emlak piyasasının en üst dilimini bile etkileyen yüksek faiz oranlarıyla birlikte düşüşe geçti.

LÜKS KONUT PİYASASINDA DUABİ ZİRVEDE

Yabancı servet Birleşik Arap Emirlikleri’ne akmaya devam ederken, Dubai ikinci çeyrekte lüks konut satışında hacim açısından en üst sırada yer aldı.

Duabi’de 10 milyon doların üzerindeki konut satışlarının toplam değeri 2022’nin ikinci çeyreğindeki 779 milyon dolarken bu rakam 2023’ün ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolara çıktı.

İkinci çeyrek satışlarında New York 1,1 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken onu 1 milyar dolarlık toplam satışla Londra takip etti.

‘ARZ EKSİKLİĞİ SATIŞTA BASKI YARATABİLİR’

Knight Frank Küresel Araştırma Müdürü Liam Bailey, önümüzdeki yıl çoğu pazardaki arz eksikliğinin satışlar üzerindeki baskı yaratabileceğini söyledi.

Bailey konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yakın vadede piyasaların çoğunda en büyük sınırlama arz” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“2020 ve 2022 yılları arasında yeni inşaatların başlamaması, yeni teslimatlar için zayıf bir 2024 anlamına geliyor. Bu da mevcut stok için artan rekabete işaret ediyor. Bu durum fiyatlandırmanın altına bir taban koyacaktır.”

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