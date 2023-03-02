Yunanistan’daki tren kazasında ‘özelleştirme’ detayı

Yunanistan'da en az 43 kişinin öldüğü tren kazasında sorumlular tartışılıyor. Ülkenin demiryolu güvenliği konusundaki kabarık sicilinin yanında 2017 yılında yapılan özelleştirmeden sonra yeterli sinyalizasyon ve altyapı yatırımı yapılmadığı düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde bir yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada en az 43 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu kaza, Yunanistan tarihinin en ölümcül tren kazası oldu.

Hükümet tarafından henüz kazanın sebebine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkede Yunanistan’da demiryolunun finansmanı, bakımı ve personel alımı hakkında tartışmalar yaşanmaya başlandı.

EN ÇOK ÖLÜM YUNANİSTAN’DA

Avrupa Birliği Demiryolları Ajansı’nın 2022 raporuna göre, 2018’den 2020’ye kadar Yunanistan, 28 Avrupa ülkesi arasında en yüksek demiryolu ölüm oranına sahip ülke olarak kayıtlara geçmişti. Güvensiz hemzemin geçitler, zayıf altyapı, trafik yönetim sistemleri ve yetersiz personel, Yunan demiryollarının kabarık bir sicile sahip olmasında en önemli etken.

Dün yaşanan kazaya sinyalizasyon sorunlarının ya da kontrolör hatasının sebep olabileceği söylense de özelleştirmeden kaynaklanan düşük yatırımların kazanın arkasında yatan asıl neden olduğunu iddia edenler de mevcut.

‘ÖZELLEŞTİRMENİN NEDEN OLDUĞU KORKUNÇ BİR TRAJEDİ’

Eski maliye bakanı Yanis Varoufakis Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şimdi yas tutma zamanı. Ancak yakında Yunanistan parlamentosuna altta yatan sorunu gündeme getireceğiz. Bu, demiryolu özelleştirmesinin neden olduğu korkunç bir trajedi” dedi.

Yunan demiryolu işletmecisi Trainose, Yunanistan tarafından uygulanan AB’nin kurtarma paketi reformları kapsamında Syriza hükümeti tarafından 2017’de özelleştirilmişti. Şirket, İtalya’ya ait Ferrovie dello Stato Italiane tarafından yönetiliyordu.

‘AKSAKLIKLAR ÖNCEDEN BİLİNİYORDU’

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas da yetkililerin sistemdeki aksaklıklar hakkında önceden bilgilendirildiğini savundu. Tempi bölgesindeki kaza alanına gelen Kuçumbas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu bir kaza olamaz, önceden uyarısı yapılmasına rağmen işlenmiş bir cürümdür” dedi.

Kuçumbas, “İşçiler daha önce de Yunanistan Demir Yolları Örgütüne (OSE), demir yolları işletmelerine uyarıda bulunmuştu. KKE bu konuyu meclis kürsüsüne taşımıştı. Sendikacılar aylar önce şikayette bulunmuştu” diye konuştu.

Kuçumbas, sorumluların bulunmasını isteyerek “21. yüzyılda teknoloji ve bilim imkan vermesine rağmen güvenlik sistemleri çalışmıyor, yeterli sayıda eğitimli, uzman personel yok” dedi.

SİNYALİZASYON ÇALIŞMADI

Yunan tren makinistleri derneği başkanı Kostas Genidounias da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada sinyalizasyon sorununa dikkat çekti. Ne sinyallerin ne de trafik kontrol sisteminin çalışmadığını söyleyen Genidounias, “Çalışıyor olsalardı, makinistler kırmızı ışığı görürlerdi ve trenler birbirinden 500 metre uzakta dururdu” dedi.

Yunanistan’daki demiryolu altyapısını denetleyen kuruluş olan Yunan Demiryolları Organizasyonu Başkanı Spyros Pateras geçen yıl bir ulaştırma konferansında “Önleyici bakım yıllardır sorunlu bir konu oldu” demişti. Pateras, hükümetin bakım için 25 milyon Euro ayırdığını, ancak “son yıllarda finansman ve personel eksikliğinin” olduğunu söyledi.

SENDİKADAN GREV KARARI

Panhelenik Demir Yolları Çalışanları Fedeasyonu (POS) 2 Mart için 24 saatlik grev ilan etti.

POS’tan yapılan açıklamada “Hükümetlerin yıllardır Yunan demir yollarının değerini düşük tutması Tempi’deki trajediye neden oldu. Maalesef kadrolu personel istihdam edilmesi, uygun eğitim ve en önemlisi de modern güvenlik teknolojilerinin uygulanması gibi taleplerimiz sürekli gereksizler sepetine atılıyor” ifadeleri kullanıldı.

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