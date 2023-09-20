Yurt dışı üretici enflasyonu ağustosta yüzde 59,2 oldu

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2023 Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos’a ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,86 arttı.

İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 59,3

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,28, imalatta yüzde 59,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 65,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,55, enerjide yüzde 44,19, sermaye malında yüzde 69,54 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,17, imalatta yüzde 1,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,81, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,87, enerjide yüzde 7,93, sermaye malında yüzde 1,92 artış olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 40,01, ana metaller yüzde 41,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 44,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 82,84, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 79,98, tütün ürünleri yüzde 75,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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