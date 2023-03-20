Yurt dışı üretici enflasyonu şubatta yıllık yüzde 48,13 oldu

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) şubatta yıllık yüzde 48,13, aylık yüzde 0,42 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 85,79 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42,66, imalatta yüzde 48,24 artış olarak gerçekleşti.

ENERJİDE YÜZDE 55,41 ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,10, dayanıksız tüketim malında yüzde 46,06, enerjide yüzde 55,41, sermaye malında yüzde 49,38 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,25, imalatta yüzde 0,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,01 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,80 artış, enerjide yüzde 3,98 azalış, sermaye malında yüzde 0,52 artış olarak gerçekleşti.

FİYATLARIN EN ÇOK ARTTIĞI ALT SEKTÖRLER

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,40, giyim eşyası yüzde 35,70, ana metaller yüzde 38,17 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 70,71, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 67,53, içecekler yüzde 67,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2,61, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,37 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,00, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 1,85, kauçuk ve plastik ürünler yüzde 1,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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