Yurt içi turizmde seyahat ve geceleme sayısı 2022’de geriledi

2022 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 52 milyon 327 bin olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı. Ortalama geceleme sayısı 8,7'den 8,2'ye indi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 IV. Çeyrek (Ekim – Aralık) Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 614 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 azalarak 8 milyon 719 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 561 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,8 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2022 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 52 milyon 327 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 426 milyon 579 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 8,2 gece oldu.

SEYAHAT HARCAMALARI ARTTI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 65,8 artarak 19 milyar 58 milyon 768 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 93,1’ini 17 milyar 740 milyon 769 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,9’unu ise 1 milyar 317 milyon 999 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 186 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 96,7 artarak 114 milyar 317 milyon 183 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 90,6’sını 103 milyar 543 milyon 55 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4’ünü ise 10 milyar 774 milyon 129 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 2 185 TL oldu.

EN ÇOK YAKINLARI ZİYARET AMACIYLA SEYAHATE ÇIKILDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,1 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 5,3 ile “sağlık” yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 59,4 ile “yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 31,1 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 3,8 ile “sağlık” amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHAT EDENLER EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 43 milyon 787 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 151 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 4 milyon 465 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 288 milyon 905 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. İkinci sırada 73 milyon 478 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 34 milyon 588 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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