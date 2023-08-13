Zam isteyen yüzlerce işçi işten atıldı, sendika genel başkanı gözaltına alındı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şireci Tekstil’de çalışan işçiler kendilerine yapılan yüzde 34 oranındaki zammın yetersiz olduğunu belirterek greve gitti. Eylem yapan işçiler bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkarılırken, işçilere destek olan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet KAYA

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Yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı Şireci Tekstil'in çeşitli birimlerinde çalışan yüzlerce işçi, işverenin kendilerine önerdiği yüzde 34 zammın günün ekonomik şartları karşısında yetersiz kaldığını belirterek greve başlamıştı.

5 günden buyana fabrika önünde eylemlerini sürdüren işçiler, işverenden 15 bin 500 lira sabit ücret, her bayram da yarım aylık ikramiye, mesaiye kalınan günlerde aylığın yüzde 10'u ve erzak yardımı talebinde bulundu.

Ancak, bu talepleri kabul edilmeyince işçiler kent merkezine yürüyüş kararı aldı.

MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKAN’DAN DESTEK

İşçilerin eylemine EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile Kısa adı BİRTEK-SEN olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen de destek verdi.

İşçilerin yürüyüşe geçmelerinden önce Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i arayan EMEP Milletvekili Karaca, Vali'nin kentte bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevret Yılmaz ile birlikte olduğu için görüşemediğini belirterek kendilerine dönüş yapılmasını istedi.

Dönüş yapılmayınca da işçiler fabrikalarının önündeki eylemlerini sürdürmek üzere yürüyüşe geçti.

SENDİKA GENEL BAŞKANINA YAKA PAÇA GÖZALTI

Bu sırada iddiaya göre, Şireci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şireci, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'den şikayetçi oldu ve polis kendisini gözaltına almaya çalıştı.

Ancak, polisin bu girişimine karşı çıkan EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, “Mehmet Bey de avukatı aracılığıyla Ahmet Şireci'den şikayetçi olacak. İkisini birlikte gözaltına alın” teklifinde bulundu. Polis bu teklifi kabul etmeyerek Türkmen'i gözaltına aldı.

Türkmen, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Türkmen de Şireci'nin patronu Ahmet Şireci hakkında “Sendikal çalışmayı engellemek, anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkından alıkoyma” nedeniyle şikayetçi oldu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca işçilerin evlerine bir parça ekmek götürebilmek için direndiğini belirterek, “Kim bunu hak etmiyor? Bu insanlar ekmekleri için, ayları için, çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak için mücadele ediyorlar. Kim çocuklarının geleceği için kaygı duymuyor ki bu şehirde?” dedi.

YÜZLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Bu gelişmeler yaşanırken yasal haklarını kullanan yüzlerce Şireci Tekstil işçisinin cep telefonuna sms ile iş akitlerinin tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığı yolunda mesaj geldi.

Bu mesaj ile kızgınlıkları bir kez daha artan işçiler, “Direne direne kazanacağız” sloganı atarak tepkilerini dile getirdi. Geceyi fabrika önünde halay çekerek geçiren işçilerin eylemine OSB'deki değişik fabrikalarda düşük maaşla çalışan ancak hak ettikleri maaşları alamadıklarını düşünen çok sayıda işçinin de katılarak destek vereceği bildirildi.

CHP'Lİ MERİÇ’TEN ZİYARET

Akşam saatlerinde ise CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç Şireci Tekstil'e giderek işçiler ve işverenle konuştu.

Aralarında EMEP Milletvekili Sevda Karaca'nın da bulunduğu işçilerle sohbetinde Meriç, sorunun çözümü için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyledi. İşçiler Meriç'e, “Sayın milletvekilim yapılacak şey belli. Bu sıkıntılı günlerde patron biraz fedakarlık yapacak” dedi.

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