Zamlı emekli aylığı cebe girmeden eridi

CHP’li Ağbaba 5 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının alım gücünün, zamdan önceki en düşük ücretin gerisinde kaldığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Cem YILDIRIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan yüzde 57 zamla 5 bin 500 liraya yükseldiğini ancak alım gücünün düşmesi nedeniyle emekliye faydası olmadığını belirtti. Ağbaba, “Zamlardan emeklinin payına yine boş tencere düştü” dedi. Veli Ağbaba şunları söyledi:

“5 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı açlık sınırının yaklaşık 2500 TL, asgari ücretin ise 3000 TL altında kaldı. 5 bin 500 lira, sofrada eksilen ürünleri de yerine koymuyor, çünkü alım gücü eridi ve erimeye de devam ediyor. Cebe giren para miktar olarak daha fazla da olsa derde deva olmuyor. Henüz cebe girmeyen 5 bin 500 lira ile en düşük 3 bin 500 TL emekli aylığına göre 20 kg daha az pirinç, 13 kg daha az nohut, 9 kg daha az kuru fasulye, 63 paket daha az makarna, 517 adet daha az yumurta, 136 kilo daha az patates, 71 kilo daha az salatalık, 43 kilo daha az kuru soğan, 30 kilo daha az domates alınabiliyor.”

GIDADAKİ ARTIŞ, MAAŞ ZAMMINI SOLLADI

Karşılaştırmalı rakamlar zamlı emekli maaşının adım adım nasıl eridiğini ortaya koydu. Sadece makarnadaki zam, maaş zammının 22 puan üzerinde kaldı.