Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500'e çıkartılmasının ardından hesaplara ne zaman ödeneceği de belli oldu. Emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı ortasında başlayacak. 2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14 Nisan tarihinden itibaren ödenecek.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEMESİ
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEMESİ
* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.