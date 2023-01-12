Zamlı maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 30 olan emekli ve memur zammını içeren ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Memur ve memur emekli zam farkı 15 Ocak'ta alacak.

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Emekli ve memur maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşın yatacağı tarihe çevrildi. TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

MEMUR, EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

SGK DESTEK PRİMİ 100 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKARILIYOR

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla; 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması yönünde düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılıyor.

5510 sayılı Kanun'da yapılan bir diğer düzenleme ile coronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri kuruma eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen kanunla; UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılması gerekçesiyle; yapılan değişiklikle, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 finali için geçerli olması amaçlanıyor. Teklif, oy çokluğu ile; AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL