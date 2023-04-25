Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret

Rekabet Kurulu'nun verdiği cezaların iptali için mahkemeye başvuran 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmaya olumsuz yanıt geldi.

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Rekabet Kurulu’nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı.

Rekabet Kurulu, corona virüsü salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. (DHA)

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