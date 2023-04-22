5 adımda ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Kentsel dönüşümde yarısı bizden" kampanyası hakkında bilgi verdi. İşte düzenlemenin detayları...

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların 26 Nisan’da başlayacağını bildirdi.

Seçime üç hafta kala peş peşe müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kentsel dönüşümle ilgili bir vaatte bulunmuştu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da halka seslenen Erdoğan, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı.

Bakan Kurum ise “5 Adımda Yarısı Bizden” başlığıyla paylaştığı görselle dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Adım 1 – Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 – Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 – Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 – Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.