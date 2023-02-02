Ağaoğlu’nun Milas ruhsatları iptal edildi

Muğla’nın Milas ile Bodrum ilçeleri arasındaki 30 bin kişilik turizm ve tatil köyü yapmayı planlayan iş insanı Ali Ağaoğlu’na verilen "ÇED Gerekli Değildir" raporunun Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından bu kez de Milas Belediyesi inşaat ruhsatlarını iptal etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde Ağaoğlu – Net Holding A.Ş. ortak girişimi ile 4 milyon 500 bin metrekare alanda kurulacak 30 bin kişilik tatil köyü için verilen ÇED olumlu raporu geçtiğimiz ay Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bu kez de Milas Belediyesi'nin verdiği inşaat ruhsatlarını iptal edildi.

ÇED OLUMLU RAPORU İTİRAZ YOLU KAPALI İPTAL EDİLDİ

MUÇEP'ten Umay Karabaş bugün yaptığı yazılı açıklamada 11 Ocak 20223 tarihinde ÇED Olumlu kararının yürütmesi mahkemece, itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurulduğunu belirterek “ÇED olumlu kararı olduğu için Milas Belediyesi'nce ruhsat düzenlenebilmişti. Yürütmeyi durdurma gelince ruhsatların iptali için hukuki sorumluluk doğmuş oldu. Belediye'ye derhal dilekçe verip henüz iptal edilmediyse ruhsatların iptalini ve varsa öbür ruhsat işlemlerinin de durdurulmasını talep ettik. Gelen yanıtta, ruhsatların iptal edildiğini sevinçle öğrendik. Bu durumda herhangi bir inşaat faaliyetinin başlamasının önüne geçilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU PROJESİ

Proje ile 9 milyon 700 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanın 4 milyon 454 bin 395 metrekaresi yapılaşmaya açılması bekleniyordu. 25 ayrı bölümden oluşan 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 odalı SPA oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand oteli kapsayan projede ayrıca altı adet günübirlik tesis, bir adet golf sahası, altı adet ticaret merkezi, otoparklar, yüzme havuzları, su oyunları alanları, AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina ve tesis inşa edilmesi planlandı. Ayrıca projede 8 yapay göl de bulunuyor. Burada en az 30 bin kişinin yaşaması planlanıyor.