Almanya’da inşaat krizi: Sektör hükümetten yardım istedi

Almanya'da iflas başvurusu yapan gayrimenkul geliştiricilerinin sayısı günden güne artıyor. Faiz oranları, düşen talep ve artan malzeme fiyatları nedeniyle sıkışan inşaat sektörü hükümetten yardım istedi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da zor günler geçiren inşaat sektörü Alman hükümetinden yardım istedi.

Financial Times’te yer alan habere göre, yavaşlayan talep, yükselen faiz oranları, daha pahalı inşaat malzemeleri ve nitelikli işçi eksikliği Almanya’da inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor.

Kiel Ekonomi Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick “10-15 yıllık bir gayrimenkul patlamasının sonundayız. Eski finansman modelleri artık sürdürülebilir değil. Finansal döngü öyle bir noktada ki her gün başka bir gayrimenkul geliştiricisi iflas ediyor” dedi.

Son birkaç haftada bir dizi emlak geliştiricisi iflas başvurusu yaptı. Bunlar arasında Düsseldorf merkezli Gerch, Centrum Group ve Development Partner firmaları, ayrıca Münih’ten Euroboden ve Nürnberg’den Project Immobilien Gruppe yer alıyor.

EV FİYATLARI DÜŞÜYOR

Bu arada Vonovia ve Aroundtown gibi büyük mülk sahipleri de mülk portföylerinde büyük değer düşüşleri açıkladı.

Münih merkezli Ifo Enstitüsü’nün başkanı Clemens Fuest, “Ciddi bir şekilde faiz oranları yükseldi, birçok proje artık karlı değil. Konut talebi de tamamen çöktü” değerlendirmesini yaptı.

Bazı uzmanlar durumun daha da kötüleşebileceğini düşünüyor.

Alman Bağımsız Gayrimenkul ve Konut Şirketleri Derneği BFW’nin başkanı Dirk Salewski, “En çok borçlu olanlar en savunmasız olanlardır. Piyasada iflas edenlerin sayısında artış bekliyorum” dedi.

Konut sektöründeki kriz, yılda 400 bin yeni konut inşa etme sözü vererek göreve gelen Almanya Şansölye Olaf Scholz için bir sorun teşkil ediyor.

Geçen yıl sadece 295 bin 300 konut inşa edilirken, sektör yöneticileri bu yıl ve gelecek yıl için rakamların daha düşük olmasını bekliyor.

TAMAMLAMA İÇİN DESTEK TALEBİ

Scholz’un kabinesi geçen hafta inşaatçılar için yatırım maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin yeni kuralları da içeren 7 milyar Euro’luk bir kurumlar vergisi indirimi paketini kabul etti. İnşaat Bakanı Klara Geywitz, bu kuralların Almanya’da konut inşasını “gerçekten hızlandırması” gerektiğini söyledi.

BFW’nin başkanı Dirk Salewski kural değişikliğinin “okyanusta bir damla” olduğunu söyledi.

Alman İnşaat Sektörü Merkezi Federasyonu HDB’nin başkanı Tim-Oliver Müller, ev alıcıları için daha düşük faizli krediler, yeni binalarda zorlu enerji verimliliği standartlarının gevşetilmesi ve kamuya ait konut kuruluşlarının durmuş inşaat projelerini tamamlamalarına yardımcı olmak için yatırım ödenekleri çağrısında bulundu.

Müller, Scholz’un bu önerilerden bazılarını gelecek ay başbakanlıkta düzenlenmesi beklenen bir inşaat zirvesinde benimsemesini umduğunu söyledi.

SEKTÖR SIKIŞTI

Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12’sini oluşturan ve neredeyse 1 milyon kişiyi istihdam eden inşaat sektörü, Alman ekonomisinin temel direklerinden biri olarak görülüyor. Ancak sektör derin bir durgunluk içinde sıkışmış durumda.

Bu yılın ilk altı ayında sadece 135 bin 200 daire için inşaat izni alındı bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daha az.

Ifo Enstitüsü’ne göre, Temmuz ayında inşaat şirketlerinin yüzde 40,3’ü sipariş eksikliği yaşadıklarını belirtti. Şirketlerin yüzde 18,9’u projelerin iptal edildiğini, yüzde 10,5’inin ise mali sorunlar yaşadığını söyledi.

Kiel Ekonomi Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, hükümetin sektöre müdahale etmesini istedi ve büyük bir konut inşaat programı başlatmasını, bu durumun Almanya’nın zayıf ekonomisini canlandırmak için ek bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Schularick “Özel sektör müteahhitleri gelecek birkaç yıl boyunca konut inşa etmeyecek. Bu nedenle devlet, belediyeler, kamu sektörü inşaatı finanse etmeli. Yeni dairelere acilen ihtiyacımız var, sadece kısa vadeli bir mali teşvik değil, uzun ve orta vadeli bir büyüme programı olarak konuya bakılmalı” dedi.