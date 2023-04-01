Bağcılar ve Detroit’te ev fiyatları eşitlendi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Bağcılar ve ABD Detroit’te aynı fiyata satılan iki ev ilanı örneği üzerinden yaşanan konut krizine dikkat çekerek “Konut fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı. Önemli bir konut krizi yaşıyoruz. Bunda imar affının da önemli etkisi var” dedi.

Sözcü İstanbul

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'da konut fiyatlarında yaşanan krize ilişkin çarpıcı bir analiz yaptı.

Bağcılar ve Detroit'te iki evin fiyatını karşılaştıran Gökce “Bağcılar'da 30 yıllık binada 3+1 apartman dairesi 1 milyon 450 bin lira. Yaklaşık 76 bin dolar. Amerika'da Detroit'te bahçeli müstakil evin fiyatı 75 bin dolar. Konut fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı. Önemli bir konut krizi yaşıyoruz. Bunda imar affının da önemli etkisi var” dedi.

“PİYASANIN DENGELENME İMKANI AZALTILDI”

Gökce, imar affının ev fiyatlarına etkisini şöyle anlattı:

* “İmar barışından Türkiye genelinde 7 milyon bağımsız bölüm yararlandı. Düzenlenen yapı kayıt belgeleri ile riskli yapılar da yasal koruma altına alındı. Yapıların deprem güvenliği konusunda sorumluluk da vatandaşa bırakıldı. Bu hüküm nedeniyle riskli yapıların dönüştürülerek halka sağlıklı konutların arz edilmesi, bu yolla konut piyasasının dengelenmesi imkanı azaltıldı. Sağlıklı konut arzı daha yüksek seviyede olsa piyasa mekanizması konut fiyatlarının da dengelenmesini sağlayabilirdi.”

“KONUT PİYASASININ DENGESİ BOZULDU”

İmar barışı ile yaklaşık 26 milyar TL yani 1,3 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkat çeken Gökce şunları belirtti:

* “Kanuna göre bu parayla depreme dayanıklı sosyal konut üretilmesi gerekirdi. Bu kaynak ve toplanan deprem vergisi ile birlikte 1 milyon 350 bin konut üretilebilirdi. Üretilmedi. Bu yüzden imar barışı uygulaması, yapı stoğunun riskinin artmasına, konut piyasasının dengesinin bozulmasına, halkın da sağlıklı, nitelikli, sosyal konutlara erişmesine negatif bir etkide bulundu.

* Önümüzdeki dönemde yapı stoğunu iyileştirmek için imar barışından yararlanan yapıların dönüşümüne yönelik bütüncül ve planlı bir uygulama yapmak, mevzuatta bu dönüşümü teşvik edici uygulamaları arttırmak ve konut piyasamızı sağlıklı bir hale getirmek temel bir öncelik olmalı.”