Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımı artırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımının İstanbul'da 3 bin 500 TL'ye, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin TL'ye, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 TL'ye ve kalan illerde 2 bin TL'ye çıkartıldığını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul’da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu’da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz.” dedi.

Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum, İstanbul’da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, “500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul’a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız.” diye konuştu.

İstanbul’daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

KİRA YARDIMI ARTIRILIYOR

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul’da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul’da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu’da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.

İBB DE ARTIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kira yardımını artırdığını belirtmişti. Şubat ayı sonunda belediyeden yapılan duyuruda, “Riskli yapı sahiplerine ve kiracılara İBB 4 bin 500TL kira yardımı veriyor” ifadeleri kullanılmıştı. (AA,SÖZCÜ)