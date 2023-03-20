Bakanlıktan İstanbul ile ilgili bir imar kararı daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da Beşiktaş ve Sarıyer’in sınırında Boğaziçi etkilenme bölgesinde kalan 58 dönümlük hazine arazisini, riskli konutların taşınması için rezerv yapı alanı ilan etti ve imar planını onayladı. Akat Mahallesi’nde İstanbul Çevre Yolu’nun bitişiğinde yeni binalar inşa edilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Beşiktaş ile Sarıyer ilçesinin sınırında bulunan Akat Mahallesi'nde 58 bin metrekarelik hazine arazisi için Emlak Konut GYO tarafından imar planı hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planı onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre “Boğaziçi Etkilenme Bölgesi” sınırları içinde yer alan hazineye ait arazi, geçtiğimiz yıl afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için rezerv yapı alanı ilan edildi.

Alanın yakın çevresinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi ve konut alanları bulunuyor. Otoyol, karayolu koruma kuşağı sınırları içindeki alan için mevcut planlarda; az yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu konut alanı ile park fonksiyonları tanımlaması yapılmış durumdaydı.

Alanda şu an hali hazırda oto yıkama, taksi durağı, malzeme deposu, işyerleri, park ve konutlar bulunuyor.

10 BİN METREKARE İNŞAAT

Emlak Konut GYO'nun hazırladığı yeni planla ise arazinin 12 bin metrekaresi “gelişme konut alanı” olarak düzenlendi. Konut alanının en fazla yüzde 10'u ticaret fonksiyonuna sahip olacak.

Alanda 264 kişilik nüfus yaşaması planlanıyor. Boğaziçi etkilenme bölgesinde kaldığı için inşaat oranı sınırlı tutuldu.

Emsal 0.15 olarak belirlendi. Yani 10 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Binaların yüksekliği için de 15.50 metre sınırı getirildi.

Arazinin 3 bin 500 metrekare belediye hizmet alanı (itfaiye), 22 bin metrekare açık ve yeşil alan, 20 bin metrekare yol için ayrıldı. Arazi 2. Derece deprem kuşağında yer alıyor.

İBB: BÖLGE PLANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLSİN

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı alanın doğal sit ve Boğaziçi etkilenme bölgesi sınırları içinde kaldığını belirtti.

İmar planı değişikliği düşünülen alanın; nüfus donatı dengesi, mülkiyet, ulaşım ilişkileri de dikkate alınarak İBB tarafından hazırlanacak bölge planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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