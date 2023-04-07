Bu kadarına da pes! 1 yıllık kirasını peşin ödediği dairesi başkasına kiralanmış

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yap-işlet-devret modeli ile 21 yıllığına ihaleyle MSG Gayrimenkul A.Ş.’ye devrettiği Manisa’daki apartmandan 54 bin TL’lik bir yıllık kirasını peşin ödeyen daire kiralayan Demir ailesi 7 aydır evlerine giremiyor. Firmadan sözleşmeyle kiraladıkları evin bir başkasına kiralandığını öğrendiklerini dile getiren Eda Demir suç duyurusunda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yılda yaşanan fahiş kira artışları sebebiyle yaşanan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarında artış yaşanırken, Manisa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yap-işlet-devret modeli ile geçtiğimiz yıllarda 21 yıllığına ihaleyle MSG Gayrimenkul A.Ş.'ye devrettiği Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar mahallesindeki 6 katlı apartmandan daire kiralayan Demir ailesi 7 aydır kiraladıkları eve giremiyor.

“BİR YILLIK PEŞİN VERDİK, 7 AYDIR EVİMİZE GİREMİYORUZ”

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Eda Demir, MSG firmasından kiraladıkları ve sözleşme imzaladıkları dairelerine 6 aydır giremediklerini dile getirerek, büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Eda Demir yaşanan sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

*Şu an oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için çıkmak durumundayız. 5 Eylül 2002 tarihinde kiralayacağımız daireyi gördük.

*6 Eylül 2022 tarihinde ise MSG firmasından Abdulkadir Dağ ile görüşme yaptık ve 7 Eylül 2022 tarihinde bizden talep edilen 54 bin TL'lik bir yıllık kira bedelini ödeyerek babam adına sözleşmemizi yaptık.

*Ayrıca bize apartmanın ruhsat işlemlerinin bir ay içerisinde biteceği ve sonrasında daireye taşınabileceğimiz söylendi. Ama hala ruhsatı çıkartılmadı. Ardından bizim için sancılı bir süreç başladı.

BAŞKA BİR FİRMA ORTAYA ÇIKTI

Ocak 2023 tarihinden sonra evi kiraladıkları MSG firmasından hariç İzmir merkezli AK Planet diye bir firmanın daha ortaya çıktığını söyleyen Eda Demir açıklamasına şöyle devam etti:

*Biz dairenin bize teslim edilmesini beklerken Ocak 2023'te karşımıza Ak Pilanet diye bir şirket daha ortaya çıktı. Bu firmadan iki kişi bizimle muhatap olarak ‘Biz buranın yeni sahipleriyiz. Artık bizimle muhatap olacaksınız' dedi.

*Ardından bize ne dairenin anahtarını verdiler ne de daireye soktular. Daha önceden dairenin anahtarı üzerinde duruyordu ve biz arada bir dairenin son durumuna bakmaya gidiyorduk. Ancak Ak Planetten sonra dairemize giremedik.

*Bunun nedenini sorduğumuzda ‘Daha önceki yaptığınız sözleşmeyi tanımıyoruz. Bu sözleşmeyi MSG ile yapmışsınız. Bu nedenle sözleşmeniz geçersiz' dediler. Biz de bir yıllık peşin ödediğimiz parayı geri istedik.

*Ancak bize ne parayı geri verdiler ne de dairemize geçirdiler. MSG ile imzaladığımız sözleşmede dairenin aylık kirası 4 bin 500 TL olarak görünüyordu.

*Ancak öğrendiğimize göre Ak Pilanet denen firma kira bedeli olarak 8 bin 500 TL civarında bir kira istiyormuş. Ama bunu bize söylemediler.

*Eğer söyleselerdi bu kirayı da kabul edecektik. Şimdi 1 yıllık kirasını peşin ödediğimiz daireye başkalarına kiralamak için gösteriyorlar. Kendi evimize giremiyoruz.

“EVİMİZDEKİ EŞYALARIMIZ ORTADA YOK”

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde apartmanda yaşanan bir olaydan sonra kiraladıkları dairenin kapısını çilingir vasıtasıyla açtırdıklarını ve evlerine birkaç eşya koyduklarını söyleyen Eda Demir, Ak Pilanet firması yetkilileri tarafından eve zorla girildiği gerekçesiyle şikayet edildiklerini ifade etti.

Demir, Ak Pilanet yetkililerinin kaymakamlığa yaptığı şikayeti MSG firmasına adına yapıldığını öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

*Mart ayının başlarında apartmanda yaşanan bir olay sebebiyle bizde dairemizin kapısını çilingirle açtırdık. Ertesi gün birkaç eşyamızı içeri koyduk.

*Bunu duyan Ak Pilanet yetkilileri hemen dairemizin elektriğini kesti. Ardından Şehzadeler Kaymakamlığı’na ‘Mülkiyete izinsiz girildi' gerekçesiyle şikayette bulunmuşlar. Öğrendiğimiz bilgiye göre şikayeti de kendi firmaları adına değil MSG firması adına yapmışlar.

*Buna şaşırdık. Şikayetin ardından kaymakamlık yetkilileri keşif ekibi gönderdi. Keşif yapıldığı sırada biz de oradaydık ve gördük ki dairenin çelik kapısını tamamen sökmüşler.

*Eşyalarımız ise boşaltılmış. Keşiften sonra tekrar gittiğimizde çelik kapı takılmış ve kapının kilidi değiştirilmiş.

*Apartman görevlisine eşyalarımızın nerede olduğunu sorduğumuzda ‘Bana değil patronlara' sorun diye cevap aldık.

*Ayrıca keşiften sonra kaymakamlık yapılan şikayeti reddetti. Şimdi eşyalarımız bile ortada yok.

“EVİMİZİ BAŞKALARINA KİRALAMIŞLAR”

Yaşadıkları sıkıntıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 5 defa dilekçe yazmalarına karşın hiçbir cevap alamadıklarını söyleyen Eda Demir, şu anda dairelerinin 8 bin 500 TL'ye başkasına kiraya verildiğini belirterek şöyle konuştu:

*Devletin kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden hiçbir cevap alamadık. Yaşanan sorunun çözümüyle ilgili kimse bizi muhatap almadı. Biz devletin kurumuna güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vakıflara güvenerek çok büyük hata yaptık.

*Ayrıca şu anda bir yıllık peşin parasını ödediğimiz evin AK Pilanet firması tarafından başka bir kişiye aylık 8 bin 500 TL'ye kiralandığını öğrendik.

*Bir daire iki kişiye nasıl kiralanır. Sadece biz değil apartmanda yaklaşık 4 dairenin de iki kişiye birden kiralandığı bilgisine ulaştık.

*Şu anda apartmanda bazı kiracılar da bu kısıntıyı yaşıyor. Bazıları ise konuyu mahkemeye taşımak üzere.

*Ayrıca yeni kiracılara ise hem MSG hem de Ak Pilanet adı altında iki ayrı sözleşme imzalatıyorlar.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK VE DAVA AÇTIK”

Eda Demir yaşadıkları sorunun dolandırıcılık olduğunu belirterek son olarak şunları söyledi:

*Yaşadığımız bu durum bir dolandırıcılık durumu. Bu nedenle Mart ayının sonunda önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk.

*Ardından avukatımız aracılığıyla sözleşme şartlarına uyulmadığı, imzaladığımız sözleşmenin geçerliliği ve yaşadığımız maddi kaybın telafi edilmesi gerekçesiyle Manisa 1 Sulh Hukuk mahkemesine dava açtık. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.