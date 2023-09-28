Çekmeköy’e yeni proje

Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığıyla Çekmeköy’de yatay mimari anlayışı ile geliştirilen OrmanYaka düzenlenen basın toplantısında ön satışa sunuldu.

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İstanbul'un doğasından kopmadan yaşama imkânı sunabilen Çekmeköy; ormanları, sakin hayatı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı, nitelikli eğitim kurumları ile konut yatırımcılarının tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor.

Özellikle depremden sonra; bu bölgenin sağlam zemine sahip olması, yüzde 75'inin ormanlarla çevrili olması, nitelikli nüfus yoğunluğunun son dönemde artması ve metro gibi önemli toplu ulaşım hatlarının bölgede yer alması ile markalı konut üreticilerinin bölgeye ilgisi daha da arttı.

1999 depreminden sonra yapılaşmanın Çekmeköy bölgesine kayması ve bölgenin sağlam zemine sahip olması nedeniyle yapılar yeni ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapıldı. Buradaki yapılar bölgenin coğrafyasına uygun olarak planlı ve modern bir şehirleşme örneği gösteren kentsel planlama yaklaşımı ile tasarlandı.

Bu odakta bölgede yüksek katlı yapılaşma son derece sınırlı tutuldu. Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında bulunduğu için Levent, Maslak, Ataşehir, Ümraniye gibi iş merkezlerinde çalışan beyaz yakalılar tarafından da tercih ediliyor. Üsküdar metrosunun hizmete girmesiyle birlikte Marmaray ve Metrobüs bağlantısı aracılığıyla Avrupa Yakası'na ulaşımın daha da kolaylaşması, ilçede az katlı yapılar ve nitelikli eğitim kurumlarının çeşitliliği önemli ölçekte bir nüfusun bölgeye göç etmesinin temel nedenleri olarak görünüyor.

YATIRIM DEĞERİ 4 MİLYAR LİRA

Yeşil ormanları, merkezi lokasyonu, sağlam zemini, sakin ve huzurlu günlük rutini, park, bahçe ve spor alanlarının çeşitliliği ve eğitim kurumları ile markalı konut üreticilerinin radarında olan Çekmeköy'de ilk projesi Çamlıyaka Konakları'nı inşa eden Ege Yapı şimdi bölgede 4 milyar lira yatırım değerinde ikinci projesini Mona Yapı ortaklığıyla devreye aldı.

Ormanyaka’nın tanıtım toplantısında konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz. 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlandı. Daire tiplerinin 1+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklüklerde tasarlandığı OrmanYaka'da konutlar; doğanın yeşiline birlikte tanıklık edecek. Bu kapsamda, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. Projede teslimleri 2025 aralık ayında yapmayı hedefliyoruz” dedi.

ŞEHİRDEN KOPMADAN DOĞANIN İÇİNDE OLMAK MÜMKÜN

OrmanYaka projesinde çam ormanlarıyla sarılmış doğanın içinde bir yaşam sunduklarını ifade eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Didem Güneş ise “OrmanYaka projemiz az katlı mimari anlayışıyla geliştirilen bir projede yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için çok özel bir fırsat sunuyor. Bu projede hem çam ağaçlarının oksijen dolu havasıyla güne başlamak hem de iş alanlarına yakın konumda olmasıyla şehirden kopmadan yaşamak mümkün. OrmanYaka, şehrin yorucu temposundan uzak, tertemiz havası ile insan ömrünü uzatan çam ormanları içinde 3 katlı müstakil bir yaşam sunuyor. Projede sosyal donatıları, peyzaj alanları, ticari üniteleri ve meydanları modern mimari ile tasarlayarak tüm ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sosyalleşebileceği bir form yaratıyoruz. Bloklardaki üst katlarda terasları ayrı bir yaşam alanına göre dizayn ettik. Burada da yine çam ormanlarının muhteşem havasından ve gün ışığından maksimum faydalanarak sağlıklı ev konseptinin bir parçasını oluşturduk. Arazideki küçük kot farklılıkları ile bahçe ve teras alanlarının özgünlüğünü devam ettirmesini sağlıyoruz” dedi.

Projenin yüzde 75'i peyzaj alanlarına ayrılan OrmanYaka'da yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahası, açık yüzme havuzu, açık çocuk yüzme havuzu, süs havuzları ve çeşitli oturma alanları gibi pek çok sosyal donatı alanı bulunuyor. Arazinin kot farklılıklarını çok iyi değerlendirerek muhteşem manzarasını ve yeşili tüm alanlarda değerlendiren mimari yaklaşımlar ile sosyal tesisler, fitness alanları, market, kafeler, restoranlar gibi alanlar sunan Ormanyaka, yürüyüş parkurlarını orman yolu ile bütünleştiriyor.