Çinli yetkili: 1,4 milyarlık nüfus ülkedeki boş evleri doldurmaya yetmez

Uzun zamandır emlak kriziyle boğuşan Çin'de, eski bir yetkili ülke nüfusunun tamamının bile boş evleri dolduramayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Çin’de bir dönem istatistik bürosunun başkan yardımcısı olarak görev He Keng, Çin’in 1,4 milyarlık nüfusunun dahi ülkedeki boş daireleri dolduramayacağını belirtti.

Çin, ekonomik büyümeyi desteklemek için uzun süredir güvenli bir yatırım olarak gayrimenkul sektörünün gelişimine güveniyordu ancak bu durum arz fazlasına neden oldu.

Arz fazlası nedeniyle emlak sektöründe problemler yaşanırken Reuters, istatistik bürosunun eski başkan yardımcısı He Keng’in ülkenin 1,4 milyarlık nüfusunun tümünün boş evlerin tamamını doldurmaya yetmeyeceğini söylediğini bildirdi.

He Keng, “Şu anda kaç tane boş ev var? Her uzman çok farklı bir sayı veriyor; en uç nokta, mevcut boş ev sayısının 3 milyar insana yeterli olduğuna inanıyor. Bu tahmin biraz fazla olabilir ama muhtemelen 1,4 milyar insan bunları dolduramayacak” dedi.

Çin’in emlak mücadelesi, emlak şirketi Evergrande’nin dünyanın en borçlu şirketi haline gelip temerrüde düştüğü 2021’de ön plana çıktı. Insider’ın daha önce bildirdiğine göre, o dönemde ülkede en az 65 milyon boş mülk vardı ve bu rakam Fransa’nın tüm nüfusunu barındırmaya yetiyordu.

VİLLA PROJESİNİN YERİNDE HAYVANCILIK YAPIYORLAR

Ülkenin kuzeydoğusundaki Shenyang gibi şehirler, Avrupa tarzı gösterişli villalarıyla Çin’in ultra zenginleri için yeni sıcak noktalar olarak tasarlanmıştı ancak 2010 yılında başlayan ve emlak devi Greenland Group tarafından yönetilen geliştirme projesi sadece iki yıl sonra terk edildi.

Bugün, çiftçiler hayalet kasabada toprağı sürüyor ve büyükbaş hayvanlarını boş malikanelerin etrafında serbestçe dolaştırıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAYALET ŞEHRİ

Diğer bir yandan Moğolistan sınırına yakın Ordos’un da 1 milyondan fazla insanı barındırması ve kültürel ve ekonomik bir merkez haline gelmesi bekleniyordu. Ancak 2016 yılı itibariyle nüfusu sadece 100 bin civarında ve “dünyanın en büyük hayalet kenti” olarak tanımlanıyor.

Japon yayın kuruluşu Nikkei Asia’nın 2021’de bildirdiğine göre, hükümet o zamandan beri ülkenin en iyi okullarından bazılarını bölgeye taşımak için çaba sarf ediyor. Ancak rapora göre, bu çabalara rağmen Ordos’un bulunduğu Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan hala ülkenin en yavaş büyüyen bölgelerinden biri.

Nikkei Asia’ya konuşan bir Ordoslu emlak geliştiricisi ise, “Yeni gelişim hızlanırsa yeni bir hayalet şehir yaratacağımız korkusunu üzerimizden atamıyoruz” dedi.

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