Danıştay’dan Erdoğan’a kötü haber

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde Cumhurbaşkanlığı kararıyla imara açılan ve satışı yapılması için Özelleştirme İdaresi’ne devredilen 1.1 milyon metrekarelik Hazine arazisi için Danıştay’da açılan davada Bodrumluları sevindiren karar çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile önce imara açılan ardından satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verilen 1.1 milyon metrekare Hazine arazisinin imara açılması ve satışının durdurulması için Bodrumlu Çevre Örgütleri, STK'lar ve Bodrum Belediyesi kararın iptali için dava açmıştı.

Çevre örgütleri, Muğla CHP milletvekilleri ve STK’lar defalarca eylem yapmış, Bodrum Yarımadası’nın tam ortasında bulunan ve içerisinde doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu arazilerin özelleştirilerek imara açılmasını protesto etmişlerdi.

DANIŞTAY CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINI İPTAL ETTİ

Bodrum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, açılan dava sonucu Cumhurbaşkanı Kararı gerçekleştirilen imar planı değişikliğinin Danıştay tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ortakent Mahallemizde, 353 ada 15-60-61-62-64-116-134-135-137 parsellere yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile “1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı”, “1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, “1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” onayına ilişkin 20.08.2020 tarihli ve 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Bodrum Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından oy birliği ile iptal edilmiştir.

Böylece, “Ortakent Mahallemizdeki 1 milyon metrekareden fazla alanı ve üzerindeki doğal değerlerimizi betonlaşmadan, Bodrum'u da mülksüzleştirilmekten” kurtarmış bulunuyoruz.

Bu durumda, Anayasa ve Kanun'un açık hükmü gereğince yargı kararının bir an önce uygulanmasını ve Ortakent'te özelleştirme ısrarından vazgeçilmesini bekliyoruz. Yargı kararlarını etkisizleştirmeye dönük diğer işlemlerin iptali istemiyle Belediyemiz tarafından açılmış davaları da aynı titizlikte takip etmeye devam ediyoruz edeceğiz.”

“YILMADAN MÜCADALEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum eş sözcüsü Umay Karabaş ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ortakent’te 1 milyon metrekarelik yeşil alanın plan değişikliği ve özelleştirme idaresine devri hakkında Belediye’nin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararından sonra bugün iptalin de geldiğini çok sevinerek öğrendik. Bu konuda da Bodrum tek yürek olup, işbirliği içinde birlikte çalışmıştı. Temyiz yolu açık olmakla birlikte karar oldukça ayrıntılı ve net yazılmış. Dolayısıyla temyizden de Bodrum’un aleyhine bir karar çıkmayacağına güvenmek istiyoruz. Öbür yandan, bu iptal kararıyla birlikte ihale, satış gibi işlemler de yapılamaz oldu. Birlik içinde ve yılmadan mücadele edince hep beraber kazanıyoruz” diye konuştu.

SEDAT VARANK'IN 180 DÖNÜM HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Muğla Bodrum Ortakent’te yer alan 180 dönümlük arazide geliştirilecek proje için 3 Kasım 2022 günü ihale düzenlenmişti. İhalede en yüksek teklif 10 milyar 152 milyon toplam gelir teklif eden Cevahir İnşaat ve HB Grup İnşaat İş Ortaklığı’ndan geldi.

Tekliflere göre, şirketler bu ihaleden en az 6 milyar lira gelir elde edecek Emlak Konut'un kazancı da 4 milyar 61 milyon TL olacaktı. İhaleyi veren Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iştiraki olan bir şirket.

İhaleyi alan HB firmasının ortağı Sedat Varank ile Bakanlık'ta iki numaralı koltukta oturan Fatma Varank ise abla-kardeş çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da kuzeni olan Sedat Varank ve ortağı sözleşme imzalamaya gitmeyince ihale iptal olmuştu.