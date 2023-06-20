Elazığ’a hastane bir başka bahara kaldı

Elazığ’ın Kovancılar ve Palu ilçelerine hizmet verecek olan devlet hastanesi yapım ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhaleye AKP’li müteahhit Veysel Demirci’nin sahibi olduğu Ziver Petrol A.Ş.-Ziver İnşaat ortak girişimi katılıp, 880 milyon lira teklif verdi. Ancak teklifin, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetten yüksek olduğu gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyeti 618 milyon 622 bin TL olarak belirlenen 150 yataklı Palu-Kovancılar Devlet Hastanesi yapım işine AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ziver İnşaat ve Tetiş İnşaat teklif verdi.

Ziver İnşaat 880 milyon 88 bin lira teklif verirken Tetiş İnşaat ise 912 milyon 668 bin lira teklif sundu. İhale en düşük teklifi veren Ziver Petrol-Ziver İnşaat ortaklığına kaldı.

YAKLAŞIK MALİYETTEN YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ancak Elazığ'da yıllardır yapılması beklenen ve AKP iktidarının vaatleri arasında yer alan 150 yataklı Palu-Kovancılar Devlet Hastanesi yapım işi ihalesi iptal edildi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen hastane yapım işine verilen en düşük teklifin, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetten (yüzde 42) yüksek olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği öğrenildi.