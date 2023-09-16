Emlak Konut ve THY’nin Kanal İstanbul projesinde kura krizi çıktı

Yıllardır ihale aşamasına bile gelemeyen Kanal İstanbul projesinin çevresinde yükselecek konut projeleri de tıkandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Kanal İstanbul güzergahında tarla ve orman niteliğindeki 1 milyon metrekarelik arazide THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi için başvurular Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde mayıs ayında başladı.

Emlak Konut'un “Emlak Konut ve THY iş birliğiyle İstanbul'da ilk kez ev sahibi olacaklara yeni sosyal konut müjdesi! 13.000 bağımsız bölümün yer alacağı projesi için kura başvuruları başladı” şeklinde duyurusu yapılan kura başvuru süresi haziran ayında doldu.

Ancak bugüne dek kuralar çekilmedi. Projeden ev almak için başvuranlar, yaklaşık 3.5 aydır kuraların çekilmemesine sosyal medyadan tepki göstererek Emlak Konut GYO ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açıklama yapması için çağrıda bulunuyorlar.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de konut inşa edileceğini duyurmuştu.

Konut projesinin ilk etabı için 17 Mayıs 2023 tarihinde ilk imzalar atıldı. “Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşme imzalandı. “2. Etap 1. Kısım İnşaatı” işi için de Antaş Altyapı ve Gökyol İnşaat iş ortaklığı ile 2 milyar 157 milyon TL'lik sözleşme imza altına alındı.

Projenin 41 adet parselinin yapı ruhsatları da alınmış durumda. Yaklaşık 13 bin konut ve 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı için geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci de tamamlandı. İstanbul Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

PROJENİN MALİYETİ 12 MİLYAR TL

Kanal İstanbul'un yanı başındaki toplam 1 milyon metrekarelik arazide 12 bin 585 konut ve 450 ticari alan inşa edilecek. 528 adet blok dikilecek, yükseklikler 8 kata kadar çıkacak.

Projede toplam 1 milyon 785 bin 74 metrekare kapalı inşaat yapılacak ve alanda 42 bin 500 kişinin yaşaması planlanıyor.

Projenin iskân aşamasına en erken 2033 yılının son çeyreğinde gelecek. Projenin maliyeti de 12 milyar 53 milyon 890 bin 472 TL.