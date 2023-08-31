Emlak vergisine esas olacak inşaat maliyetleri belirlendi

Emlak vergisine esas olacak 2024 yılı bina metrekare inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, emlak vergisine esas teşkil edecek 2024 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan emlak genel tebliğine göre, fabrika ve imalathane binaları metre kare bedelleri 1., 2. ve 3. sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik karkas bina için 4 bin 130, 2 bin 577 ve 1 bin 967 TL, betonarme karkas için 3 bin 383 TL, 2 bin 109 TL ve 1 bin 512 TL olarak belirlendi.

Tebliğe göre, mesken binaları metrekare bedelleri, lüks, 1., 2. ve 3 sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik ve karkas bina için 11 bin 109 TL, 7 bin 387 TL, 4 bin 955 TL, 3 bin 360 TL, betonarme karkas için 6 bin 768 TL, 4 bin 226 TL, 2 bin 821 TL ve 1998 TL olarak tespit edildi.

Diğer ticarethane ve işyerleri için m2 bedelleri ise lüks, 1., 2. ve 3. sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik ve karkas bina için 10 bin 795 TL, 7 bin 382 TL, 5 bin 6 TL, 3 bin 379 TL, betornarme karkas bina için 7 bin 295 TL, 5 bin 102 TL, 3 bin 218 TL ve 2 bin 341 TL şeklinde geçerli olacak. (REUTERS)