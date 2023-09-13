Ev sahibi 15 bin lira kira istedi, taraflar arabulucuda anlaştı

İzmir'de, ev sahibi kiracıdan aylık 15 bin lira kira ve 1 yılın sonunda tahliye talep etti. Kiracı şartları kabul etmeyince taraflar arabulucuya gitti. Kira anlaşmazlığı 'bedelin yarısı ve 1 yılda tahliye' şartıyla çözüldü.

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İzmir’in Aliağa ilçesinde, kira bedeli ve tahliye konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ve kiracı, arabulucu sistemiyle, bedelin talebin yarısı olması ve kiracının 1 sene sonra tahliye olması şartıyla anlaşmaya vardı.

Ev sahibi Ş.O.A, kiracısı M.N.A’dan yeni kira döneminde aylık 15 bin lira talep etti. Kiracı ile ev sahibi arasında söz konusu bu bedel konusunda anlaşmaya varılamadı.

Tarafların anlaşmaya varamaması üzerine konu yargıya taşındı. Konunun yargıya taşınmasıyla birlikte bir süre önce yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin sonunda taraflar arabulucuda anlaştı.

İSTENEN KİRANIN YARISI, 1 YIL SONRA TAHLİYE…

Ev sahibi Ş.O.A. ile kiracı M.N.A’nın 1 yıl daha kira kontratını sürdürmeleri ve kira bedelinin 15 Kasım’dan başlamak üzere aylık 7 bin 500 lira olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Ayrıca taraflar, yenilenen kira dönemi bitiminde kiracıların kayıtsız ve şartsız olarak taşınmazı tahliye ederek kiraya verene teslim etme konusunda yazılı taahhütnamesi vermeleri konusunda anlaşmaya vardı.

‘ORTAK NOKTADA ANLAŞTIK’

Kiracı M.N.A., “Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik.” dedi.

Ev sahibinin avukatı Özlem Şan Oğuzhan da kira artışı konusunda yaşanan uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin ciddi fayda sağladığını söyledi. (AA)