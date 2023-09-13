Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eğer katılmazsanız…

Kira anlaşmazlıklarına getirilen zorunlu arabuluculukta ilk toplantıya katılmayan taraf daha sonra davayı kazansa dahi büyük mali yüklerle karşılaşacak.

Erdoğan SÜZER

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Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan davaların çığ gibi büyümesi üzerine 1 Eylül 2023'ten itibaren getirilen zorunlu arabuluculuk sisteminde kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Kirada anlaşmazlık yaşayan ev sahipleriyle kiracıların dava açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya gitmeleri gerekiyor.

KENDİSİ ÖDEYECEK

Arabulucuda anlaşmak zorunlu değil, ancak ilk toplantıya katılmak zorunlu. İlk toplantıya katılmayan tarafın, daha sonra yapılacak davada haklı bulunup mahkemeyi kazansa dahi tüm yargılama giderleriyle arabuluculuk masraflarını tek başına ödemek zorunda kalacağı bildirildi. İlk toplantıya katılmadığı halde davayı kazanan tarafın kendi avukatının masraflarını da karşı tarafa yükleyemeyeceği, o masrafları da kendisinin ödeyeceği uyarısı yapıldı.

MUTLAKA KATILIN

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, kira anlaşmazlıklarında 1 Eylül'de başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamalarına ilişkin kritik bir ayrıntıya dikkat çekti. Aşırı biriken davalar ve uzayan yargılama sürelerine çözüm olarak getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamalarında ilk toplantının büyük önem taşıdığını ifade eden Gündoğan, anlaşmazlık yaşayan hem ev sahiplerinin hem de kiracıların anlaşmazlığa mahkemede çözüm arama niyetinde olsalar dahi ilk arabuluculuk görüşmesine mutlaka katılmalarını önerdi. Gündoğan SÖZCÜ'ye şu bilgileri verdi:

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

– 1 Eylül itibariyle artık arabulucuya başvuru yapılmadan mahkemeye gidilemiyor. Arabulucuya kiracı ya da ev sahibinin başvurması yeterli. Zorunlu arabuluculuk sisteminde tarafların ilk görüşmeye mutlaka katılması gerekir. Çünkü ilk görüşmeye katılmayan taraf mahkemeyi kazansa dahi arabuluculuk ücretinin tamamını kendisi ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca yargılama harçları da ilk toplantıya katılmayan tarafa yükleniyor. Davayı kazandığı için normalde kendi avukatının vekalet ücretini davayı kaybeden taraf ödemesi gerekirken ilk toplantıya katılmadığı için vekalet ücreti de kendisine kalacak. Bu nedenle ilk toplantıya katılmak kritik önem taşıyor.

YILLIK TUTAR 84 BİN LİRA

Gündoğan'ın verdiği bilgilere göre, arabuluculuk süreci en fazla 4 haftada tamamlanıyor. Anlaşma olursa süreç daha kısa zamanda bitiyor. Anlaşma olursa taraflar mahkemeye gitmeden arabuluculuk ücretini yarı yarıya ödüyor.

Dava konusu olayın yüzde 3'ünü kiracı, yüzde 3'ünü ev sahibi ödüyor. Diyelim ki mevcut kira 3 bin lira. Ev sahibi kiranın 10 bin liraya çıkarılmasını istediği için anlaşmazlık yaşanıyor. Arabulucuda dava konusu olay aradaki 7 bin liralık farkın yıllık tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Yıllık tutar 84 bin lira. Anlaşma sağlanırsa yüzde 3'erden her iki taraf 2 bin 520'şer lira ödeyecek. Anlaşma sağlanamazsa davayı kaybeden taraf 5 bin 40 liranın tamamını ödüyor. Davayı kazanan taraf ilk toplantıya katılmamışsa, davayı kazandığı halde 5 bin 40 lirayı kendisi ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca dava masrafları da kazanandan tahsil ediliyor.

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