GYODER’de yeni başkan Neşecan Çekici oldu

3 yıldır GYODER'in Başkanı olan Mehmet Kalyoncu, görevini dernekte uzun yıllar görev alan Neşecan Çekici'ye devretti.

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10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip 268 üyesi ile gayrimenkul sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) Başkanlık görevini, dernekte uzun yıllar görev alan Neşecan Çekici devraldı.

GYODER'e 3 yıl boyunca başkanlık yapan Mehmet Kalyoncu ise görevine GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek.

Yeni dönemde GYODER Başkan Yardımcısı olarak görev alacak isimler de Ayla Heyfegil, Cem

Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ olarak belirlendi.

KALYONCU: TASARIM ÇALIŞMALARINA ODAKLANACAĞIM

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Kalyoncu, “3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm GYODER Başkanlığı görevimi, Yönetim Kurulu'nda aldığımız ortak kararla, 2011'den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici'ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım” dedi.

Çekici ise, “Bu yeni dönemde iş birliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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