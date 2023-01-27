İETT Ayazağa Garajı’na konut ve ofis projesi inşa edilecek

İstanbul’daki İETT Ayazağa Garajı’nın değerli arazisi, İBB şirketi KİPTAŞ’ın oldu. KİPTAŞ, arazide 704 adet konut ve 334 ticari birimden oluşan toplu konut projesi inşa edecek.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sarıyer Ayazağa'da etrafı lüks konut siteleri ile çevrili olan imarına aykırı şekilde otobüs garajı olarak kullanılan 49 bin 360 metrekarelik parsel için gerçekleştirilen satış ihalesinin ardından mülkiyet sahibi İETT ile ihaleyi kazanan KİPTAŞ arasında 2021 yılının kasım ayında “Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması işi” sözleşmesi imzalandı.

İBB şirketi KİPTAŞ, 26 Ocak 2023 itibariyle de İstanbul Valiliği'ne proje tanıtım dosyasını sunarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

265 BİN METREKARE İNŞAAT

Dosyada yer alan bilgilere göre Ayazağa Garajı'nın yerine KİPTAŞ, 704 adet konut ve 334 adet ticari birimden oluşan toplu konut inşa edecek. Parsel mevcut planlarda “Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı” fonksiyonu sahip. Plan notlarına göre bu alanda “Turizm-Ticaret ve Konut” fonksiyonları yer alabiliyor. Projede 265 bin 634 metrekare kapalı inşaat alanı mevcut.

13 BLOK YAPILACAK

Proje kapsamında inşa edilecek 13 blokun yüksekliği 4 kat ile 18 kat arasında değişiyor. Blokların 7'sinde yalnızca konut, 5'inde ise yalnızca ticari alan yer alacak. Bir blokta hem konut hem ticari ofisler olacak. 2 bin 132 kişilik nüfus öngörülüyor. 2 bin 170 araçlık otopark bulunan projede yaklaşık bin 368 adet ağaç, çalı ve sarmaşık bitkileri ile peyzaj düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında 2 adet yüzme havuzu da yer alıyor.

Projenin 2025 yılının son çeyreğinde iskan aşamasına geçmesi hedefleniyor. Projenin maliyeti 1 milyar 939 milyon 246 bin 824 TL olarak hesaplandı.

NE OLMUŞTU?

İETT, 27 Ekim 2021'de Ayazağa Garajı arazisini, tahmini 1 milyar 200 milyon lira bedel ile ihaleye çıkardı. İhaleyi İBB şirketi KİPTAŞ kazandı. İETT ve KİPTAŞ arasında “Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması işi” sözleşmesi imzalandı. İBB Meclisi AKP grubu ihalenin iptali için dava açtı. 11.İdare Mahkemesi, meclis kararı olmadan satışa çıktığı için ihalenin iptaline karar verdi. Karar Danıştay'a taşındı. Danıştay, mahkemenin iptal kararını bozdu. Bu karar üzerine İETT ile KİPTAŞ arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girmiş oldu.