İngiltere konut fiyatlarında 14 yılın en sert düşüşü yaşandı

İngiltere'de konut fiyatları bu yılın temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,8 azalarak 2009 yılının temmuz ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Aylık bazda ise konut fiyatlarının yüzde 0,2 azaldığı belirtildi.

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İngiltere'de konut fiyatlarının bu yılın temmuz ayında yüzde 3,8 azaldığı bildirildi.

Konut finansman kuruluşu Nationwide'den yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,8 azalarak 2009 yılının temmuz ayından bu yana en sert düşüşünü kaydettiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın temmuz ayında aylık bazda ise yüzde 0,2 azaldığı belirtilirken, bu artışla ülkede ortalama bir konutun fiyatının yaklaşık 260 bin 828 sterlin seviyesine gerilediği kaydedildi.

‘KARAR VERMEK GİDEREK DAHA ZOR HALE GELDİ’

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, son aylarda politika faizlerinde yaşanan artışın ev sahibi olma planı yapan tüketicilerin karar vermesini giderek daha zor hale getirdiğini belirtti.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50’den yüzde 5’e çıkarmıştı.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 5 seviyesinden yüzde 5,25’e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini öngörüyor. (AA)

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