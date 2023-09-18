İngiltere’de kiralarda son 10 yılın en sert yükselişi kaydedildi

Birleşik Krallık'ta kiralık konutlardaki yeni sözleşmeler, geçen ay yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti. Bu, 2014 yılından bu yana en hızlı artış anlamına geliyor.

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Birleşik Krallık’ta kiralık konutlardaki yeni sözleşmeler, geçen ay yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti. Bu, 2014 yılından bu yana en hızlı artış anlamına geliyor.

Emlak şirketi Hamptons’tan yapılan açıklamada, son artışla birlikte ülkede yeni kiralanan bir evin kirasının bu yılın ağustos ayı itibariyle 1304 sterline yükseldiği kaydedildi.

Ülkenin önde gelen bir diğer emlak şirketi Rightmove’un verilerine göre de Londra haricinde ülkede ortalama bir evin kirası 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,3 artarak 1.231 sterline, başkent Londra’da da yüzde 13,7 yükselişle 2 bin 567 sterline çıktı.

SON 1 YILDA SERT ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hampthons Araştırma Direktörü Aneisha Beveridge, “Her geçen ay ülkede kiralarda yeni bir rekor kırılıyor. Ülkede kiralar, son 12 ay içerisinde 2015 ila 2019 yılları arasındaki artıştan daha yüksek bir artış kaydetti.” ifadelerini kullandı.

Beveridge, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artışlarından konut kredisi ödemeleri etkilenen ev sahiplerinin, kiraları artırmak yönünde baskı uyguladığını belirtti.

SATILIK KONUT FİYATLARINDA GERİLEME

BoE’nin faiz artışları, konut satışlarında düşüşe neden oldu. Satılık konutların yüzde 36’sında fiyat indirimine gidildiği belirtilirken, konut sahiplerinin geçen ay konutları için talep ettikleri fiyatın yüzde 0,4 artış kaydettiği bildirildi.

Uzmanlar, BoE’nin faiz artışlarının; konut satışlarında düşük talebin yaşanmasında itici faktör olduğunu, kiraların hızla artmasını beraberinde getirdiğini kaydetti. (AA)