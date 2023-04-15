İstanbul Finans Merkezi’nde hesap 1,1 milyar dolar şaştı

2012 yılında İstanbul Finans Merkezi projesinin yapım maliyeti 4.5 milyar lira olarak açıklanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bugün, 10 yıldır devam eden projenin yatırım değerinin 65 milyar lira olduğunu söyledi.Maliyetin TL bazında 14 kattan fazla artmasında, dolar kurundaki artış ve inşaat malzemelerinin fiyatının yükselmesi etkili oldu. Döviz bazlı bakıldığında ise İFM'nin maliyetinin beklenenden 1,1 milyar daha fazla olduğu görülüyor

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı, 2007 yılında kamu bankaları ve finans kuruluşlarının genel merkezlerinin Ankara’dan İstanbul’a taşınacağını açıkladı. Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak 2008’de İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM’nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından yürütüldü.

DEFALARCA ERTELENDİ

2012 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, projenin toplam maliyetinin 4.5 milyar lira olacağını duyurdu. O günkü dolar kuru baz alındığında proje tutarı yaklaşık 2 milyar 580 milyon dolardı. İFM için ilk yapım ihalesi ise aynı yılın kasım ayında düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. İlk ihaleyi kazanan Ağaoğlu, tüm hafriyat işlerini, zemin iyileştirmesini, ortak altyapıyı, ulaşım yollarını, kapalı ve açık otoparklarla üstlendiği ofis ve konut alanlarının kaba inşaatını tamamladı. Ancak kamu bankaları ile Merkez Bankası, BDDK ve SPK gibi kuruluşların taşınacağı yapıların ihaleleri ve inşaatında yaşanan gecikme nedeniyle 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018’e ardından 2020’ye son olarak da 2023’e ertelendi.

VARLIK FONU RÜZGARI

Bu arada, Eylül 2019’da, Türkiye Varlık Fonu’nun devreye girmesiyle TOKİ ve Emlak Konut tarafından geçmiş yıllarda yapılan ihaleleri kazanan Ağaoğlu, YDA ve İntaş projeden çıkartıldı. Bu firmaların o zamana kadar gerçekleştirdiği imalatların karşılığı olarak 1 milyar 670 milyon lira ödeme yaparak İFM’ye ortak olan Varlık Fonu, protokol imzaladığı Emlak Konut GYO aracılığıyla pastayı yeniden dağıttı. İktidara yakın şirketlerle 10’dan fazla yeni sözleşme imzalarken, Merkez Bankası’da kendi binasının yapım işini gizli bir ihaleyle Limak’a verdi.

17 NİSAN’DA AÇILACAK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak. Bugün proje alanında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yaklaşık 10 yıl uğraştığımız 65 milyar lira yatırım değerine sahip ve 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje” dedi. Döviz bazlı bakıldığında 10 yıl önce 2 milyar 580 milyon dolara mal olması beklenen projenin bugünkü kurla 3 milyar 350 milyon dolara tamamlandığı görülüyor. İnşaatta gecikme ve malzeme fiyatlarındaki yükselişin projenin maliyetini artırdığı belirtiliyor.