İşte Erdoğan’ın örnek gösterdiği proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak 270 bin konut projesi için İstanbul’daki evine komşu Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni örnek gösterdi. AKP, Kirazlıtepe’deki 3 etap için yapılan 3 büyük ihaleyi de gizli kapaklı düzenlemiş ve özel olarak davet ettiği gözde müteahhitlerine vermişti.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı uzmanların doğru yer, doğru zemin araştırmaları tam olarak yapılmadan bunun yanında bir kısmı 5'in üstünde binlerce artçı sarsıntı devam ederken kalıcı konut yapımına başladı.

AKP, bölgeye 270 binin üzerinde konut yapacağını açıkladı. Konutların maliyeti 350-400 milyar lirayı bulacak. Bu rakam Türkiye'nin neredeyse bir yıllık mal, hizmet ve yapım ihaleleri dahil tüm kamu alımlarına eşit bir büyüklük.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yapılacak konutlar için çarpıcı bir açıklama yaptı ve İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm projesini örnek gösterdi. İlk bakışta binaların zemin artı 3 kat oluşları akla geldi. Ancak Kirazlıtepe'deki projeyle, yapılacak yeni konutların daha önemli bir benzerliği var.

Herkes kalıcı konut ihalelerinin rekabete imkan sağlayan açık usulde yapılmasını beklerken, kalıcı konutlar için yapılan ilk ihalelerin 21b pazarlık usulüyle çoktan bitirildiği ortaya çıkmıştı. AKP, 21b usulünün sağladığı imkanla duyuru ilanı bile yayınlamadan, yani kimseler duymadan gizli saklı düzenlenen ihalelerle istenilen projeyi özel olarak davet ettiği müteahhitlere verdi.

KİRAZLITEPE'DEKİ TÜM İHALELER GİZLİ SAKLI YAPILDI

Kirazlıtepe de aynı yöntemle AKP'ye yakın müteahhitlere özel davetle verilmişti. İşte o ihaleler:

İLK İHALE

İhale Tarihi: 4 Mart 2019

İhalenin adı: İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ KİRAZLITEPE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1 ETAP 501 ADET KONUT 48 ADET DÜKKÂN İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Sözleşme tarihi: 14 Mart 2019

Sözleşme bedeli: 235 milyon 565 bin 850 TL

Yüklenici: Özyazıcı İnşaat

İKİNCİ İHALE

İhale Tarihi: 30 Aralık 2020

İhalenin adı: İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ KİRAZLITEPE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 2 ETAP 706 ADET KONUT, 75 ADET TİCARET, 1 ADET CAMİ VE 1 ADET LOJMAN İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Sözleşme tarihi: 22 Ocak 2021

Sözleşme bedeli: 440 milyon TL

Yüklenici: YAPI VE YAPI İNŞAAT

ÜÇÜNCÜ İHALE

İhale Tarihi: 26 Nisan 2021

İhalenin adı: İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ KİRAZLITEPE MAH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3 ETAP 666 ADET KONUT, 20 ADET TİCARET, 1'ER ADET BİLGİ EVİ-MUHTARLIK BİNASI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 24 DERSLİKLİ İLKOKUL İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Sözleşme tarihi: 25 Mayıs 2021

Sözleşme bedeli: 396 milyon 250 bin TL

Yüklenici: TURGUT MÜTEAHHİTLİK

Kirazlıtepe'deki ihaleler de kamuoyunun son dönemde adını sıkça duyduğu müteahhitlere özel davetle verildi. Müteahhitlerden biri Atatürk Havalimanı pistlerini kırıp, millet bahçesi inşaatına başlayan Yapı & Yapı… Şirketin 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiği büyüme dikkat çekici.

YAPI YAPI'NIN SERMAYESİ 1189 KAT BÜYÜDÜ

Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin yanında son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 2019'da yaptığı artırımla 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

TURGUT MÜHENDİSLİK RİZE MERKEZLİ

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi üçüncü etabı Rize merkezli Turgut Müteahhitlik'e verildi. Erdoğan’ın memleketi Rize’de hayata geçirilen birçok projenin yapımını üstlenen Turgut Mühendislik’in tamamladığı bazı kamu projeleri şöyle:

Ovit Dağı Çığ Tünelleri, Rize Modern Küçük Sanayi Sitesi, Rize İçme Suyu İnşaat Projesi, Çayeli Kaymakamlığı Hükümet Konağı İnşaatı, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Rize İl Özel İdare Binası, Çayeli Futbol Sahası, Çayeli Maltepe Köprüsü, Güneysu Merkez Köprüsü, Rize dereleri taşkın koruma projesi, Anzer Yaylası turist yolu yapımı.

Devam eden projeler ise şunlar: Recep Tayyip Üniversitesi köprü inşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet ve lojman binası, Ayder Yaylası Kapalı Otopark Projesi, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları Okul İnşaatı, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman binaları ve sosyal tesisler, Güneysu Eğitim Külliyesi.