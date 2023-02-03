Kamuya ait parkı vakfın özel okuluna verdiler

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’nın Çamlıca’daki Palet Okulları için AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı özel imar planı değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Kamuya ait park alanı, “rekreasyon alanı” ilan edilerek özel okulun kullanımına uygun hale getirildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Belediyesi'nin Palet Okulları'nın yanında bulunan kamu mülkiyetine ait park niteliğindeki yaklaşık bin 850 metrekarelik parsel için yaptığı plan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onanarak askıya çıkarıldı.

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” sınırları içinde kalan alanın “Park ve Dinlenme Alanı” fonksiyonu, “rekreasyon alanı” olarak değiştirildi.

“ÖZEL OKULLAR YOĞUNLAŞTI” GEREKÇESİ

Plan değişikliğinin açıklama raporunda plan değişikliğinin gerekçesi olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ilgililerince verilen dilekçe gösterildi.

Dilekçede Çamlıca bölgesinde İstanbul geneline hizmet veren özel okulların yoğunlaştığı belirtilerek “İlk-orta – lise eğitimi alan ve planlama alanı dışından söz konusu bölgeye taşınan öğrenci nüfusunun rekreatif amaçlı donatı ihtiyacının karşılanması için; mülkiyetimizde bulunan 2792 Ada 1 Parselin doğusundaki tescil dışı alanda plan değişikliğinin yapılması” istendi. 2792 ada 1 parselin üzerinde Palet Okulları bulunuyor.

Plan değişikliği yapılması istenen park fonksiyonuna sahip hiçbir mülkiyete konu olmayan tescil dışı alan ve 2 numaralı parsel, Palet Okulları kampusunun içinde kalmış durumda.

TALEP UYGUN BULUNDU

Plan raporunda Küçük Çamlıca bölgesinde yer alan özel okulların bölgeye getirdiği ilköğretim ve ortaöğretim çağı nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, rekreatif amaçlı kullanılacak alan ihtiyacını karşılayacak olması nedeniyle kamu yararı taşıdığı, herhangi bir nüfus ve yapı yoğunluğu artışı getirmediği ve donatı alanının başka bir donatı alanına alınması işlemini içermesinden dolayı değişiklik talebinin uygun bulunduğu kaydedildi.

Toplam bin 850 metrekarelik alanın imarı, parktan “rekreasyon alanı”na dönüştürülmüş oldu. Rekreasyon alanları, imar mevzuatında “piknik ve eğlence alanları” olarak tanımlanıyor.



Çok kısıtlı yapılaşmaya gidilebiliyor. Encümen kararıyla rekreasyon ve piknik amacıyla günü birlik ihtiyaca cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapıların yapılmasına plan kararlarına uygun olarak izin verilebiliyor.

TÜRGEV BÜNYESİNDE KURULDU, YETEV’E GEÇTİ

Palet Okulları, 2011 yılında TÜRGEV bünyesinde kuruldu. 2020 yılı itibarıyla okul, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeye başladı.

YETEV'in Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜRGEV'in vakıf meclisi üyesi de olan Bilal Erdoğan. Okul kampusunun bulunduğu 3. Derece doğal sit sınırları içinde kalan 1 numaralı parselin imarı da 2020 yılında değiştirilerek özel okul yapılabilmesi için “özel sosyal altyapı” alanı ilan edilmişti.