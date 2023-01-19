Kira artışları tekrar hızlandı: Beşiktaş’ta 100 metrekarelik konut kirası 25 bin TL’yi aştı

BETAM'a göre, kiralık konut fiyatlarının artış hızı aralıkta arttı. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış aralıkta yüzde 172,9 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 71 TL’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Aralık ayına ilişkin Kiralık Konut Piyasası Raporunu açıkladı.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 172,9 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 71 TL'ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 150, Ankara'da yüzde 160,9, İzmir'de ise yüzde 162,2 oldu.

İSTANBUL’DA BİR KONUTUN ORTALAMA KİRASI 10 BİN TL

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 100 TL, Ankara'da 47 TL, İzmir'de ise 68,2 TL'dir.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Böylece İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kirası 10 bin TL oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ KAĞITHANE’DE

İstanbul'un ilçelerindeki kira fiyatı artışı en yüksek artış yüzde 257,8 ile Kağıthane'de en düşük artış ise yüzde 96,4 ile Beykoz'da oldu. Esenler’deki artış yüzde 190,8, Sultanbeyli’deki artış yüzde 185,5 ve Maltepe’deki artış yüzde 183,3 oldu.

2022 Aralık itibarıyla ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla metrekare başına 257 TL ile Beşiktaş, 238 TL ile Sarıyer ve 189 TL ile Beyoğlu oldu. En düşük metrekare kira fiyatı ise 58 TL ile Arnavutköy oldu. Böylece Beşiktaş’ta 100 metrekarelik bir konutun kirası ortalama 25 bin TL oldu.

KİRA ARTIŞINDA ZİRVEDE ANTALYA VAR

Aralık verilerine göre bütün büyükşehirlerdeki yıllık kira fiyatı artış oranı yüzde 64,3 olan yıllık TÜFE enflasyon oranından yüksek gerçekleşti. Antalya yüzde 292,2 ile en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu.

Antalya'da ortalama kira bir yılda 4 kata yakın yükseldi. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 218,2 ile Trabzon, yüzde 212,5 ile Denizli, yüzde 207,7 ile Mersin ve yüzde 181,3 ile Adana oldu. En düşük kira artışının görüldüğü il ise yüzde 126,6 ile Erzurum oldu.

ARALIKTA TALEP ARTTI

Kiralık konut talep göstergesi kasıma kıyasla yüzde 0,4 arttı. Buna karışlık kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yüksek seyretti. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde, İstanbul'da ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı.