Kira davalarında arabuluculuk zorunlu oluyor

Adalet Bakanlığı'nın tamamladığı kanun teklifine göre kira davalarında arabuluculuğun zorunlu olması öngörülüyor.

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Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağı hazırladı.

AKP milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunulacak olan teklif taslağına göre, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline geliyor

ARABULUCULUK DAVA ŞARTI OLUYOR

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ayrıca, ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek. (AA)