Konut piyasasını altüst etmişlerdi: Yabancıya konut satışlarında son durum

2023 Ağustos'ta yabancıya konut satışı önceki yıla göre azaldı. Ukrayna savaşı sonrası patlayan Rus talebinin soğuması düşüşte etkili oldu. Yabancıya satışlarda Antalya ve İstanbul yine zirvede yer aldı. İşte yabancıya konut satışlarında son durum...

Serkan ÜSTÜN

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TÜİK dün Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Ağustos ayında yabancıya satışın toplam içerisindeki payının azaldığı görüldü. Bu düşüşte, geçtiğimiz yıl aşırı Ukrayna savaşı sonrası Ruslardan gelen aşırı talebin soğuması etkili oldu.

Türkiye genelinde Ağustos ayında 122 bin 91 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustosta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu.

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Böylece ağustos ayı içerisinde toplam konut satışı içerisindeki yabancı payı yüzde 2,5 oldu. Yabancıya satılan 3 bin 58 konutun 1066’sı İstanbul’da, 919’u Antalya’da 248’i ise Mersin’de satıldı.

YABANCIYA SATIŞTA EN YÜKSEK PAY YİNE ANTALYA’DA

Ağustos ayında Antalya’da 5 bin 707 konut satıldığı düşünüldüğünde Antalya’da yabancıların satın aldığı konutun toplam satılan konutlar içerisindeki payı yüzde 16 oldu. İstanbul’da ise 17 bin 408 konut satılırken yabancıya satışın toplam satış içerisindeki payı yüzde 6,1 oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında Antalya’da 6 bin 106 konut satılmış, bunun 1814’ünü yabancılar almıştı. Yani yabancıya yapılan satışın toplam içerisindeki payı yüzde 30 civarındaydı. İstanbul’da ise bu oran 2022 Ağustos’ta yüzde 9,5 seviyesindeydi.

Böylece geçen yıl Antalya’da satılan yaklaşık her üç konuttan birini yabancılar alırken bu yıl yaklaşık 6-7 konuttan biri yabancıya satıldı. 2023’te yabancıya satışın toplam içerisindeki payının geçen yıla göre önemli ölçüde düştüğü görülse de rakamlar hâlâ yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti.

YABANCIYA SATIŞLARDA SON DURUM

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu. Geçtiğimiz yıl ilk 8 ayda bu sayı 44 bin 595 olmuştu.

2023’te toplam 797 bin 418 konut satıldığı düşünüldüğünde yabancıya satışın toplam içerisindeki payı yüzde 3,15 oldu. 2022’nin aynı döneminde bu pay yüzde 4,72 seviyesindeydi.

Rusların Türkiye’den aldığı konut sayısı son 5 aydır 1000 rakamının altında seyrediyor. Son olarak 2023 Mart’ta Türkiye’den 1175 konut satın alan Ruslar, bu alımlarını nisanda 817’ye düşürmüştü.

Mayısta 991’e yükselen satışlar haziranda 733’e, temmuzda 772’ye ve ağustosta tekrar 733’e gerilemiş oldu. Ruslar bir önceki yılın ağustos ayında ise 1238 konut satın almışlardı.

NE OLDU?

Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusların aldığı konut sayısında patlama yaşanmıştı.

Ukrayna’nın işgali sonrası Rusya’ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye’de gayrimenkul piyasasına yönelmişti.

Diğer taraftan Irak ve İranlıların Türkiye’deki gayrimenkul ilgisinin yanında Körfez ülkelerinden gelen pek çok kişi Türkiye’de konut satın almış, özellikle konut alımı yoluyla vatandaşlık hakkı kazanma uygulaması nedeniyle yabancıya konut satışlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet yürüten uzmanlar uzun süredir yüksek seyreden konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde yabancıya satışların da etkili olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıl konut edinme yoluyla vatandaşlık alma limiti 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmişti.

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