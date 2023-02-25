Limonlu Bahçe Konakları’nda yargıya selam inşaata devam

Ümraniye’de MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın inşaat firması tarafından inşa edilen lüks konut projesi Limonlu Bahçe Konakları'nın imar planları iptal edildi ancak yapılaşma son sürat devam ediyor. İnşaatın durdurulması için ikinci kez suç duyurusunda bulunuldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Ümraniye'de eski Netaş arazi olarak bilinen Doğa Madencilik A.Ş'ye ve TÜRKSAT'a ait yaklaşık 190 bin metrekarelik alana, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılında onayladığı imar planları ile “ticaret-konut”, “millet bahçesi”, “park” ve “yol” fonksiyonları verilmişti.

Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açarak iptalini istemişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Planlar 2022 yılının ekim ayında da iptal edildi. Kararlarda, 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekilerek yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı belirtilmişti.

2 KEZ SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Mahkeme kararına rağmen; arazi üzerinde MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya ait Akyapı İnşaat'ın lüks rezidans projesi “Limonlu Bahçe Konakları” inşaatı sürdü. Davayı açan CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, karara rağmen devam eden inşaatı durdurmayan Ümraniye Belediyesi ve bakanlık yetkilileri hakkında 2022 yılının eylül ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda yetkililer hakkında “ görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edilmişti. Tüm kararlara rağmen inşaat hızla devam etti. 27 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez suç duyurusunda bulunuldu. Deprem felaketi sırasında da inşaat hiç durmadı. Davayı açan Üreten “Mahkeme kararlarının uygulanmasının takipçisi olacağız. Ümraniye'mizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ekarte ederek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden plan tadilatı yapılmasına, rant alanları yaratılmasına geçit vermeyeceğiz” dedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Bu sırada planlar için verilen iptal kararı, istinafa taşındı. İstinaf başvurusuna Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanında Ümraniye Belediyesi, Akyapı İnşaat ve Doğa Madencilik de müdahil oldu.