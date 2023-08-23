Nakliye fiyatları el yakıyor! Vatandaşlar çaresiz kaldı

14 Mayıs seçimlerinden sonra yüzde 100’e yakın artış gösteren akaryakıt fiyatları, şehirlerarası taşımacılık ve nakliye sektörünü de vurdu. Diyarbakır’da birçok firma şehir içi taşımacılıkla sınırlı kalıp il dışı nakliye taleplerini geri çevirirken, piyasada fiyatlar bir anda 10-15 bin liradan 50-70 bin liraya çıktı.

Özgür CEBE

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Yüksek enflasyon ve artan döviz kuru ile birlikte 14 Mayıs seçimleri sonrasında neredeyse günlük artış gösteren akaryakıt fiyatları nakliye ve taşımacılık sektörünü de olumsuz yönde etkiledi.

Diyarbakır'da evden eve taşımacılık ve nakliye ücretleri şehir içinde 2 ile 5 bin lira arasında değişiyordu.

6 Şubat depreminden sonra şehir içi nakliye ve taşımacılık ücretleri bir anda 10-15 bin liraya yükseltildi.

Valiliğin buna dair uyarıları ve zabıtanın denetim ve idari para cezası yaptırımları da sonuç vermedi ve oluşan serbest piyasa ortamında depremzede vatandaşlar mağdur oldu.

YA GERİ ÇEVİRİYORLAR YA DA FAHİŞ FİYAT İSTİYORLAR

Nakliye firmaları sadece şehir içi taşımacılık taleplerini karşılarken, il dışı taleplerini ya geri çeviriyor, ya da yüksek ücretler talep ediyor.

Bu dalgalanma özellikle Temmuz ayı itibariyle zirve yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 bin kişilik adli ve idari yargı ana yaz kararnamesi, Emniyet ve Jandarma personeli ve mülkiyeliler kararnamesiyle farklı bölgelere tayinleri çıkan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, nakliye fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle mağdur oldu.

10 BİN LİRADAN 70 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Diyarbakır'daki nakliye ve taşımacılık firmaları geçici bir süreliğine il dışı nakliyeleri akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik ve dalgalanmaları gerekçe gösterip durdururken, sadece şehir içi taşımacılık hizmeti verdiklerini belirtmeleri binlerce kamu çalışanının da mağduriyetine yol açtı.

Nakliye firmaları il dışı talepleri geri çevirirken, bazıları da fahiş rakamlar talep ediyor.

Geçen yıl Türkiye'nin farklı bölgelerine Diyarbakır'dan nakliye ücretleri 10-13 bin bira arasında değişirken, bu yıl Diyarbakır'dan İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerindeki farklı il ve ilçelere 800 ile 1200 kilometre arasında değişen mesafelere 50 ile 70 bin lira arasında ücret talep ediliyor.

Olumsuz tabloya sahip nakliye piyasasına müdahale edilmemesi talep sahibi vatandaşlarla firma sahiplerini karşı karşıya getirdi, bu durumdan en fazla etkilinen grup ta tayini çıkan kamu görevlileri oldu.