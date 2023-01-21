‘Romanlarımıza yakışır evler yapacağız’ diyerek paylaştı, gündem oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medyadan "Her Roman'a Bir Yuva hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız" diyerek paylaştığı görseller dikkat çekti.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter’daki hesabından, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik TOKİ eliyle yapılan konut uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, “İlle de roman olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. Her Romana Bir Yuva hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız; modern, ferah, güvenli evler” dedi. Kurum paylaşımın altına koyduğu fotoğraflar gündem oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konutun ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği’ yapılan gecekondu dönüşüm programı dahilinde Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



TOKİ’nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul Fatihte, Yalova Bağlarbaşı’nda, Edirne Menzilahir’de, İstanbul Çatalca’da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere’de, İstanbul Sarıgöl’de ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri’ geliştirildiği ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Roman vatandaşlar için konutlar üretildiği vurgulandı.

Ayrıca İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesinde 98 konutun yapımına ilişkin projelerin bitirilerek ihale sürecine başlandığı, Kocaeli’nde yapılması düşünülen 300 konutun proje tasarımlarının tamamlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Konak İkiçeşmelik mevkisinde iki sokakta toplam 36 konutta cephe iyileştirme yapım sürecinin devam ettiği hatırlatılarak, proje kapsamında mahallenin yaşayan dokusunun estetik, canlı ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Çanakkale Arslanca’da 60 konutun proje süreci tamamlanarak yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne Keşan’da ise 120 adet konut ve 11 adet ticari birim proje çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıkladığı sosyal konut projesinin ise 12 ili kapsayacağı, ‘Her Roman’a Bir Yuva’ anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi. (DHA)