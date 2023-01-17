Ruslar 2022’de Türkiye’de konuta akın etti

Türkiye'de 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla rekor kırdı. 2022'de Ruslar Türkiye'de konuta akın ederken Antalya'da satılan her üç konuttan birini yabancılar aldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 2022 yılı aralık ayı konut satış istatistiklerini açıklarken, 2022 yılına ilişkin ‘yabancıya konut satışı’ bilançosu da ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 ile rekor kırdı. 2022’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Rusya vatandaşları 2022’de Türkiye’den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusya’yı 8 bin 223 konut ile İran vatandaşları ve 6 bin 241 konut ile Irak vatandaşları izledi.

2022’de yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 21 bin 860 konutla Antalya, 4 bin 316 konutla Mersin izledi.

ANTALYA’YA AKIN

Antalya’da yabancıya satılan konut sayısının önceki yıla göre sert arttığı görüldü. Antalya’da geçtiğimiz yıl yabancıya 12 bin 384 konut satılırken bu sayı 2022’de yüzde 76,5 artışla 21 bin 860’a çıktı.

Ayrıca Antalya’da bu yıl toplamda 66 bin 691 konut satılırken yabancıya satışın toplam konut satışı içindeki payı yüzde 32,7 oldu. Diğer bir değişle, 2022’de Antalya’da satılan her üç konuttan birini yabancılar aldı.

Aynı şekilde Mersin’de de yabancıya satılan konut sayısı 2022’de yıllık yüzde 71 artışla 4 bin 316’ya çıktı. İstanbul’da ise sayı önceki yıla göre yüzde 17 azaldı.

ARALIKTA YABANCIYA EN ÇOK ANTALYA’DA KONUT SATILDI

Aylık verilere bakıldığında ise yabancılara yapılan konut satışları 2022 Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak 6 bin 386 oldu. Aralıkta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu.

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 465 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 968 konut satışı ile İstanbul, 663 konut satışı ile Mersin izledi.

Aralıkta Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 403 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 675 konut ile İran, 345 konut ile Irak vatandaşları izledi.

KONUT PİYASASINI ALT ÜST ETTİ

Yabancılar, Türkiye’den 400 bin dolarlık konut alması halinde vatandaşlık hakkı kazanabiliyor. Öte yandan yabancılara yapılan satışların Antalya ve Mersin gibi kentler başta olmak üzere konut fiyatlarını artırdığı görülüyor.

Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre, ekimde konut fiyatları yıllık 188,2 artmış, Antalya’yı içine alan bölgede bu artış yüzde 237 olmuştu.

BETAM’ın Satılık Konut Piyasası Raporu’na göre ise konut fiyatları kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,1 artarken Antalya’da artış yüzde 198,3, Mersin’de ise yüzde 209,8 oldu.