Snoopy’nin çizeri Charles M. Schulz’un görkemli evi 102 milyon TL’den satışta
"Peanuts" ve sevilen çizgi karakterler "Charlie Brown" ile "Snoopy"yi yaratmasıyla ünlü Charles M. Schulz'a ait olan ev satışa çıkarıldı.
Charlie Brown’ın yaratıcısı Charles M. Schulz’un 1960’ların Kaliforniya’sındaki lüks evi yaklaşık 102 milyon TL’lik (3,9 milyon dolar) fiyatıyla yeni alıcılarını bekliyor.
Sonoma’da bulunan tek yatak odalı, iki banyolu, şömineli mülk, 138 metrekareye yayılıyor ve 27 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alıyor.
Kaliforniya’nın Sonoma ilçesindeki bir şehir olan Sebastopol’daki muhteşem ev, 1966 yılında mimarlık firması Steele & Van Dyk tarafından tasarlandı ve Schulz’un konut içinde yer alan sanat stüdyosunda en ünlü karakterlerini çizdiği yerdi. Stüdyo, sonrasında ünlü çizerin yatak odasına dönüştürüldü.
Ev, iki arabalık bir garaja ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş araziye sahip. Diğer dış mekan özellikleri arasında taş veranda, balık havuzu, ahşap oymalı banklar, heykeller ve Redwood ağaç koruları yer alır.
Ev, San Francisco’ya arabayla yaklaşık bir saat ve Sacramento’ya ise 90 dakika uzaklıktadır.