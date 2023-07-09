Snoopy’nin çizeri Charles M. Schulz’un görkemli evi 102 milyon TL’den satışta

"Peanuts" ve sevilen çizgi karakterler "Charlie Brown" ile "Snoopy"yi yaratmasıyla ünlü Charles M. Schulz'a ait olan ev satışa çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Charlie Brown’ın yaratıcısı Charles M. Schulz’un 1960’ların Kaliforniya’sındaki lüks evi yaklaşık 102 milyon TL’lik (3,9 milyon dolar) fiyatıyla yeni alıcılarını bekliyor.

Sonoma’da bulunan tek yatak odalı, iki banyolu, şömineli mülk, 138 metrekareye yayılıyor ve 27 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alıyor.

Kaliforniya’nın Sonoma ilçesindeki bir şehir olan Sebastopol’daki muhteşem ev, 1966 yılında mimarlık firması Steele & Van Dyk tarafından tasarlandı ve Schulz’un konut içinde yer alan sanat stüdyosunda en ünlü karakterlerini çizdiği yerdi. Stüdyo, sonrasında ünlü çizerin yatak odasına dönüştürüldü.

Ev, iki arabalık bir garaja ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş araziye sahip. Diğer dış mekan özellikleri arasında taş veranda, balık havuzu, ahşap oymalı banklar, heykeller ve Redwood ağaç koruları yer alır.

Ev, San Francisco’ya arabayla yaklaşık bir saat ve Sacramento’ya ise 90 dakika uzaklıktadır.





İlginizi Çekebilir Lüks ve güvenli Deprem Evi 24 milyon TL'lik fiyatıyla satışa çıktı

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Jason Momoa lüks aracını eve çevirdi: 15 milyon TL değerinde