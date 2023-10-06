Suriyeliler “Ben Türklere ev vermem” demeye başladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'tan çarpıcı açıklama: Sığınmacılar ciddi anlamda gayrimenkul edinmeye başladı. Reyhanlı’da bir Suriyeli emlakçı, bir vatandaşımıza "Ben Türklere ev vermem" diyebiliyor.

Can ÇAPAR

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan, Paşaköy, Aşağıoba, Ovakent ve Maraşboğazı mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarında çiftçiler ve vatandaşlarla buluşarak sorun ve talepleri dinledi.

Deprem ve enkaz kaldırma çalışmalarından dolayı su şebeke hatları ve altyapıların büyük zarar gördüğünü aktaran Başkan Savaş, mahallelerin su, yol ve kanalizasyon ve çocuk oyun parkı gibi sorunlarının çözümü için yetkili birimlere talimatlar verdi.

Suriye’deki belirsizlik ve güvenlik sorunlarının Hatay’ın ticarî hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Savaş, şunları söyledi:

MEMLEKETİMİZDE AZINLIK DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN…

“Suriye'de barışın ve huzurun yeniden tesis edilmesi gerekir. Sığınmacı nüfusunun artması Hatay’ın geleceği ve ülkemizin bütünlüğü açısından tehlike arz ediyor. Sığınmacılar ciddi anlamda gayrimenkul edinmeye başladı. Hatay Reyhanlı'da bir Suriyeli emlakçı, bir vatandaşımıza ‘Ben Türklere ev vermem.' diyebiliyor. Memleketimizde azınlık duruma düşmemek için sınırlarımıza, Hatay’a ve halkına her koşulda, aç kalsak bile, hep birlikte sahip çıkacağız.”

Büyük Orta Doğu Projesi konusundaki soruları yanıtlayan Başkan Savaş, Hatay’dan yeni bir il çıkarılmasının doğru olmadığını bu durumu da yetkililere rapor olarak sunduklarını ve bölgeyi bekleyen tehlikenin fark edilmesini sağladıklarını belirtti.

Amik Ovası’ndaki arazilerin dışarıdan birileri tarafından satın alınmasının araştırılmasını isteyen Savaş, çiftçilerin topraklarını satıp tarımsal üretimi bırakmaması için tohum ve gübre desteğinde bulunduklarını aktardı.

BETON SANTRALLERİNDE SORUMLULUK AFAD’IN

Maraşboğazılı vatandaşların mahallelerinin göbeğine kurulan beton üretim tesisiyle ilgili şikayetlerini iletmesi üzerine Savaş, beton santrallerinin yerleşim birimlerine çok yakın bir konumda inşa edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını ifade ederek beton fabrikalarının kurulmasında Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olmadığını, sorumluluğun AFAD’a ait olduğu bilgisini paylaştı.

Hükümet tarafından depremde maddi ve manevi tüm yetkilerin AFAD’a verildiğini hatırlatan Başkan Savaş, üstlerine düşen tüm görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getirdiklerini söyledi.

Asi Nehri ve çevresiyle ilgili tüm tasarrufun Devlet Su İşleri’nin sorumluluğunda olduğunu ileten Savaş; set, temizleme, ıslah etme gibi çalışmaların arttırılması ve tarım ürünlerinin zarar görmemesi adına tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Artçı depremlerin bölgede hâlâ devam ederken konutlar için temel atılmasının dünyaya sakat bir çocuk getirmekten farksız olduğunu aktaran Savaş, depremlerin bundan sonra olmayacağının garantisinin bulunmadığını ve ovada bulunan meskenlerin tek katlı ve daha sağlam yapılmasını önerdi.

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